الكونجرس الأمريكي يسعى لتجنب إغلاق حكومي جزئي بتشريع ضخم للإنفاق

MENAFN - Al-Borsa News) يسعى الكونجرس الأمريكي للاتفاق بشأن تشريع ضخم للإنفاق لتمويل برامج الدفاع والأمن الداخلي وغيرها، حتى يتسنى للمشرعين إقرارها قبل مطلع الأسبوع لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وغيره من الزعماء الجمهوريين في مجلس النواب -وفقا لقناة“الحرة” الأمريكية اليوم الخميس- إنهم يأملون في التصويت، غدا الجمعة، ما يترك لمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية ساعات فقط للتصويت قبل الموعد النهائي لإقرار التشريع الذي من المتوقع أن يغطي حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي التقديري البالغ نحو 1.66 تريليون دولار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي.

موضوعاتالكونجرس الأمريكي يسابق الزمن للاتفاق على تشريع للإنفاق لتجنب إغلاق حكومي رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة الهجرة تسعير اكتتاب ريديت عند حده الأقصى .. والشركة تجمع 748 مليون دولار

من جهته، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحفي“في الوقت الراهن، إذا واصل الجمهوريون والديمقراطيون العمل معا بحسن نية لتمويل الحكومة، آمل أن نتمكن من تجنب الإغلاق”، ولكن بالنظر لضيق الوقت المتاح، فمن المحتمل أن يكون هناك ولو إغلاق جزئي لفترة قصيرة على الأقل بعد يوم الجمعة.

وقبل أسبوعين، تجنب الكونجرس الأمريكي بالكاد إغلاقا كان من شأنه أن يؤثر على برامج الزراعة والنقل والبيئة.

وسيمول مشروع القانون وزارتي الأمن الداخلي والدفاع، إلى جانب جهات من بينها وزارة الخارجية ووكالة الإيرادات الداخلية، ولكن هناك مزيد من المعارك السياسية تلوح في الأفق مع استمرار نمو الدين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار.

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