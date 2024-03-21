التضخم السنوي في المغرب يرتفع 2.2% فبراير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، بأن معدل التضخم لشهر فبراير الماضي ارتفع 2.2% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة 0.2% على أساس شهري بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتعد أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب.
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وسجل معدل التضخم في يناير 2.3%.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108004380
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