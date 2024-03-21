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التضخم السنوي في المغرب يرتفع 2.2% فبراير الماضي

3/21/2024 4:21:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، بأن معدل التضخم لشهر فبراير الماضي ارتفع 2.2% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة 0.2% على أساس شهري بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتعد أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب.

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وسجل معدل التضخم في يناير 2.3%.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108004380

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