ارتفاع مشتريات آسيا من الغاز الطبيعي المسال وسط تراجع الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) يقبل مشترو الغاز الطبيعي المسال من الصين والهند ومناطق في جنوب شرق آسيا على شراء المزيد من شحنات هذا الوقود من السوق الفورية بعد تراجع الأسعار لأدنى مستوى في ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال محللون إن تعافي الطلب المدعوم بالأسعار المواتية قد يدفع واردات الصين، أكبر مشتر في العالم للغاز الطبيعي المسال، إلى ما يتجاوز المستوى القياسي البالغ 78.8 مليون طن المسجل في عام 2021 كما سيزيد واردات الهند بنحو عشرة بالمئة هذا العام، مما سيؤدي إلى نقص الإمدادات العالمية ومن ثم رفع الأسعار في نهاية المطاف.

موضوعاتالكونجرس الأمريكي يسابق الزمن للاتفاق على تشريع للإنفاق لتجنب إغلاق حكومي تسعير اكتتاب ريديت عند حده الأقصى .. والشركة تجمع 748 مليون دولار ارتفاع صادرات اليابان وسط تحسن الطلب في الأسواق الرئيسية

ووفقا لبيانات ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس فقد ارتفعت الواردات الفورية من الغاز الطبيعي المسال من قبل المشترين الآسيويين بنحو الثلث في الربع الأول من العام إلى 161 شحنة، وأن الأسعار الفورية لآسيا تقدر في المتوسط لهذه الفترة بنحو ​​9.82 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقابل 125 شحنة في نفس الفترة من عام 2023 عندما كان متوسط ​​الأسعار 18.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتشهد أسواق الغاز العالمية إمدادات أكبر بعد طلب أضعف من المتوقع بسبب طقس الشتاء الذي جاء أكثر اعتدالا وارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. وبلغت الأسعار الآسيوية للغاز الطبيعي المسال 8.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أدنى مستوياتها منذ أبريل 2021 قبل أن تسجل ارتفاعا طفيفا إلى 8.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بسبب الشراء من السوق الفورية.

ولا يزال هذا أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 70 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الذي تم تسجيله في أغسطس 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والذي دفع بعض المشترين الآسيويين الحساسين للسعر إلى التحول إلى أنواع وقود أخرى مثل النفط وغاز البترول المسال.

وعادة ما كان يتم بيع الغاز الطبيعي المسال من خلال عقود طويلة الأجل، لكن السوق الفورية أصبحت أكثر نشاطا ووصلت إلى 35% من التجارة العالمية بحلول عام 2022 ارتفاعا من خمسة بالمئة عام 2000، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال.

ومن غير المتوقع أن تؤدي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال في الصين والهند إلى انخفاض كبير في الطلب على الفحم، حيث يستمر الطلب الإجمالي على الطاقة في النمو ويواصل كلا البلدين إعطاء الأولوية للوقود المنتج محليا بما في ذلك الفحم.

المصدر: