استهلاك الكهرباء في الصين يسجل نشاطًا قويًا بأول شهرين 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة الصينية للطاقة، أن حجم استهلاك الكهرباء في البلاد، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، سجل توسعا قويا خلال أول شهرين من عام 2024.

وأشارت الهيئة، اليوم الخميس، إلى ارتفاع حجم استهلاك الكهرباء بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 1.53 تريليون كيلوواط ساعة خلال الفترة المذكورة.

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وأوضحت أنه على وجه التحديد، ارتفع حجم استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية والثانوية بنسبتي 11.1% و9.7 %على أساس سنوي على التوالي، بينما زاد حجم استهلاك الكهرباء في الصناعة الثالثة بنسبة 15.7 %.

وكشفت البيانات، أنه خلال الفترة من يناير إلى فبراير، سجل حجم الكهرباء المستخدمة من قبل السكان في الصين زيادة بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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