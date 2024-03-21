Thursday, 21 March 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استهلاك الكهرباء في الصين يسجل نشاطًا قويًا بأول شهرين 2024

3/21/2024 4:21:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة الصينية للطاقة، أن حجم استهلاك الكهرباء في البلاد، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، سجل توسعا قويا خلال أول شهرين من عام 2024.

وأشارت الهيئة، اليوم الخميس، إلى ارتفاع حجم استهلاك الكهرباء بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 1.53 تريليون كيلوواط ساعة خلال الفترة المذكورة.

موضوعات متعلقة الكونجرس الأمريكي يسابق الزمن للاتفاق على تشريع للإنفاق لتجنب إغلاق حكومي تسعير اكتتاب ريديت عند حده الأقصى .. والشركة تجمع 748 مليون دولار ارتفاع صادرات اليابان وسط تحسن الطلب في الأسواق الرئيسية

وأوضحت أنه على وجه التحديد، ارتفع حجم استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية والثانوية بنسبتي 11.1% و9.7 %على أساس سنوي على التوالي، بينما زاد حجم استهلاك الكهرباء في الصناعة الثالثة بنسبة 15.7 %.

وكشفت البيانات، أنه خلال الفترة من يناير إلى فبراير، سجل حجم الكهرباء المستخدمة من قبل السكان في الصين زيادة بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108004378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث