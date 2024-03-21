استهلاك الكهرباء في الصين يسجل نشاطًا قويًا بأول شهرين 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة الصينية للطاقة، أن حجم استهلاك الكهرباء في البلاد، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، سجل توسعا قويا خلال أول شهرين من عام 2024.
وأشارت الهيئة، اليوم الخميس، إلى ارتفاع حجم استهلاك الكهرباء بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 1.53 تريليون كيلوواط ساعة خلال الفترة المذكورة.
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وأوضحت أنه على وجه التحديد، ارتفع حجم استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية والثانوية بنسبتي 11.1% و9.7 %على أساس سنوي على التوالي، بينما زاد حجم استهلاك الكهرباء في الصناعة الثالثة بنسبة 15.7 %.
وكشفت البيانات، أنه خلال الفترة من يناير إلى فبراير، سجل حجم الكهرباء المستخدمة من قبل السكان في الصين زيادة بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108004378
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