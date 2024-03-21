أنجولا تعتزم الإبقاء على مستويات إنتاجها من النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنتج أنجولا حوالي 1.1 مليون برميل يوميا من الخام، وهو مستوى مماثل لما كانت تنتجه قبل انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كما أنها تتوقع الإبقاء على هذا المستوى من الإنتاج حتى عام 2027 على الأقل.
ويتراجع إنتاج ثاني أكبر مُصدر للنفط الخام في أفريقيا بشكل مطرد منذ أن وصل إلى ذروة عند مليوني برميل يوميا في عام 2008. وتهدف إلى إنتاج المزيد من الغاز الطبيعي لتعويض جزء من انخفاض النفط.
موضوعات متعلقة
الكونجرس الأمريكي يسابق الزمن للاتفاق على تشريع للإنفاق لتجنب إغلاق حكومي تسعير اكتتاب ريديت عند حده الأقصى .. والشركة تجمع 748 مليون دولار ارتفاع صادرات اليابان وسط تحسن الطلب في الأسواق الرئيسية
وقال جوزيه باروزو وزير الدولة الأنجولي للنفط والغاز“هدفنا هو على الأقل الحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج حتى 2027-2030”.
وأشار إلى أن معدل تراجع حقول أنجولا يبلغ 15% سنويا وأن البلاد تحاول كشف بعض الاحتياطيات بينما تشرع في حملة قوية لجذب المستثمرين.
وانسحبت أنجولا من أوبك في نهاية 2023، بعد خلاف مع مجموعة المنتجين بشأن حصتها الإنتاجية.
وقال باروزو“إذا حددت مستوى إنتاج أقل من إمكاناتنا الفعلية، فقد يعرض ذلك الاستثمار الحالي والاستثمار المستقبلي للخطر في نهاية الأمر. ولهذا السبب قررنا الخروج من أوبك”.
ومع ذلك، قال إنه لا يزال هناك تعاون بين أوبك وأنجولا وإن الباب ليس مغلقا أمام العودة في نهاية المطاف.
وتابع“لم نغلق الباب أبدا، ونواصل الحديث لأنه ربما تكون لدينا مصالح مشتركة في بعض المجالات وما زلنا نناقش ونتحدث”.
وتعبر أنجولا عن ارتياحها لسعر نفط يتراوح بين 85 و90 دولارا، وتقول إنه جيد للمنتجين والمشترين.
وقال الوزير إن البلاد تدرس أيضا إنشاء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال إذا كان حقل البلوك 24 يحتوي على احتياطيات كافية.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108004377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.