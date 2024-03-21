أنجولا تعتزم الإبقاء على مستويات إنتاجها من النفط

MENAFN - Al-Borsa News) تنتج أنجولا حوالي 1.1 مليون برميل يوميا من الخام، وهو مستوى مماثل لما كانت تنتجه قبل انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كما أنها تتوقع الإبقاء على هذا المستوى من الإنتاج حتى عام 2027 على الأقل.

ويتراجع إنتاج ثاني أكبر مُصدر للنفط الخام في أفريقيا بشكل مطرد منذ أن وصل إلى ذروة عند مليوني برميل يوميا في عام 2008. وتهدف إلى إنتاج المزيد من الغاز الطبيعي لتعويض جزء من انخفاض النفط.

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وقال جوزيه باروزو وزير الدولة الأنجولي للنفط والغاز“هدفنا هو على الأقل الحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج حتى 2027-2030”.

وأشار إلى أن معدل تراجع حقول أنجولا يبلغ 15% سنويا وأن البلاد تحاول كشف بعض الاحتياطيات بينما تشرع في حملة قوية لجذب المستثمرين.

وانسحبت أنجولا من أوبك في نهاية 2023، بعد خلاف مع مجموعة المنتجين بشأن حصتها الإنتاجية.

وقال باروزو“إذا حددت مستوى إنتاج أقل من إمكاناتنا الفعلية، فقد يعرض ذلك الاستثمار الحالي والاستثمار المستقبلي للخطر في نهاية الأمر. ولهذا السبب قررنا الخروج من أوبك”.

ومع ذلك، قال إنه لا يزال هناك تعاون بين أوبك وأنجولا وإن الباب ليس مغلقا أمام العودة في نهاية المطاف.

وتابع“لم نغلق الباب أبدا، ونواصل الحديث لأنه ربما تكون لدينا مصالح مشتركة في بعض المجالات وما زلنا نناقش ونتحدث”.

وتعبر أنجولا عن ارتياحها لسعر نفط يتراوح بين 85 و90 دولارا، وتقول إنه جيد للمنتجين والمشترين.

وقال الوزير إن البلاد تدرس أيضا إنشاء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال إذا كان حقل البلوك 24 يحتوي على احتياطيات كافية.





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