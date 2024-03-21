أصول المؤسسات المالية في الصين ترتفع بـ10% نهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزى الصيني، ارتفاع أصول المؤسسات المالية في البلاد إلى 461.09 تريليون يوان (64.97 تريليون دولار) بنهاية عام 2023، بزيادة 9.9% على أساس سنوي.
وأفاد البنك، اليوم الخميس، أنه من بين الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 417.29 تريليون يوان،بزيادة 10%؛ وارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 5.6% لتبلغ 13.84 تريليون يوان؛ وبلغت أصول قطاع التأمين 29.96 تريليون يوان، بزيادة 10.4%.
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وأظهرت بيانات البنك، أنه في الوقت نفسه، بلغت التزامات المؤسسات المالية 420.78 تريليون يوان، بزيادة 10.1% على أساس سنوي.
ومن بين الإجمالي، بلغت التزامات المؤسسات المصرفية 383.12 تريليون يوان، بزيادة 10.1%؛ وبلغت التزامات مؤسسات الأوراق المالية 10.43 تريليون يوان، بزيادة 5.5% على أساس سنوي؛ وبلغت التزامات مؤسسات التأمين 27.22 تريليون يوان، بزيادة 11.4%.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108004375
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