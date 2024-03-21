أصول المؤسسات المالية في الصين ترتفع بـ10% نهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك المركزى الصيني، ارتفاع أصول المؤسسات المالية في البلاد إلى 461.09 تريليون يوان (64.97 تريليون دولار) بنهاية عام 2023، بزيادة 9.9% على أساس سنوي.

وأفاد البنك، اليوم الخميس، أنه من بين الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 417.29 تريليون يوان،بزيادة 10%؛ وارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 5.6% لتبلغ 13.84 تريليون يوان؛ وبلغت أصول قطاع التأمين 29.96 تريليون يوان، بزيادة 10.4%.

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وأظهرت بيانات البنك، أنه في الوقت نفسه، بلغت التزامات المؤسسات المالية 420.78 تريليون يوان، بزيادة 10.1% على أساس سنوي.

ومن بين الإجمالي، بلغت التزامات المؤسسات المصرفية 383.12 تريليون يوان، بزيادة 10.1%؛ وبلغت التزامات مؤسسات الأوراق المالية 10.43 تريليون يوان، بزيادة 5.5% على أساس سنوي؛ وبلغت التزامات مؤسسات التأمين 27.22 تريليون يوان، بزيادة 11.4%.

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