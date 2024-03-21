النصر للأعمال المدنية تقرر زيادة رأس المال إلى 290 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية، السير في الإجراءات التنفيذية لزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 150 مليون جنيه إلى 290 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن الزيادة عن طريق الزيادة النقدية لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية لحين اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة مشروع توزيع الأرباح من عام 2023 متضمنًا توزيع عدد 11.384 مليون سهم مجاني على المساهمين وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

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وتحولت شركة النصر للأعمال المدنية، إلى ربح 13.9 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 21.98 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 479.6 مليون جنيه، مقابل 180.5 مليون جنيه خلال 2022.

ووقع تحالف مكون من شركة النصر للأعمال المدنية، وشركة DOTT SERVICSES LIMITED، على عقد مقاولة مع وزارة المياة والبيئة الأوغندية.

وأوضحت الشركة، أن العقد يتضمن تنفيذ أعمال شبكات مياه بدولة أوغندا بقيمة 46.42 مليون يورو بنسبة 2% لصالح النصر للأعمال المدنية.

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى عامان وشهر.

وكانت كشفت شركة النصر للأعمال المدنية، عن إسناد استكمال أعمال تنفيذ الجسر الترابي لمشروع إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة- القاهرة- الإسكندرية- العلمين- مطروح) بقيمة 348 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أنه بذلك تصبح القيمة الاجمالية للأعمال المسندة للشركة في المشروع نحو 560 مليون جنيه بدلا من 212 مليون جنيه.

وكانت قلصت شركة النصر للأعمال المدنية، من خسائرها بنسبة 53.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 10.1 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 21.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الاسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 188 مليون جنيه، مقابل 79.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة“النصر للأعمال المدنية”، على زيادة رأسمال الشركة المرخص له من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.

واعتمدت العمومية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية 2022.

وأوضحت أنه سيتم توزيع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة النصر للأعمال المدنية، بشأن زيادة رأس المال.

وتضمن تقرير افصاح النصر لأعمال المدنية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه.

وأوضحت أنه سيتم تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للشركة عن العام الماضي.