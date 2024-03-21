ارتفاع صادرات اليابان وسط تحسن الطلب في الأسواق الرئيسية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالي في فبراير بدعم من تحسن الطلب في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مما أعطى بعض الأمل لصانعي السياسات الذين يسعون إلى إنعاش النمو بعد الأداء الضعيف العام الماضي. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الخميس أن الصادرات ارتفعت 7.8% في فبراير مقارنة بنفس الشهر قبل عام، وهو أسرع من الزيادة التي توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز عند 5.3%.

وتأتي البيانات التجارية بعد أيام من تخلي البنك المركزي عن سياسته النقدية فائقة التيسير وغير التقليدية.

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وتحظى الصادرات بمتابعة حثيثة من صانعي السياسات الذين يشعرون بالقلق إزاء التعافي الهش في رابع أكبر اقتصاد في العالم، الذي نجا بفارق ضئيل من الركود في أواخر العام الماضي.

وارتفعت الواردات 0.5% على أساس سنوي في فبراير مقابل متوسط ​​التقديرات بزيادة 2.2%.

ووصل عجز الميزان التجاري إلى 379.4 مليار ين (2.52 مليار دولار) مقابل توقعات بعجز عند 810.2 مليار ين.





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