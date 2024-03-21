ارتفاع صادرات اليابان وسط تحسن الطلب في الأسواق الرئيسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالي في فبراير بدعم من تحسن الطلب في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مما أعطى بعض الأمل لصانعي السياسات الذين يسعون إلى إنعاش النمو بعد الأداء الضعيف العام الماضي. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الخميس أن الصادرات ارتفعت 7.8% في فبراير مقارنة بنفس الشهر قبل عام، وهو أسرع من الزيادة التي توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز عند 5.3%.
وتأتي البيانات التجارية بعد أيام من تخلي البنك المركزي عن سياسته النقدية فائقة التيسير وغير التقليدية.
موضوعات متعلقة
الكونجرس الأمريكي يسابق الزمن للاتفاق على تشريع للإنفاق لتجنب إغلاق حكومي تسعير اكتتاب ريديت عند حده الأقصى .. والشركة تجمع 748 مليون دولار أصول المؤسسات المالية في الصين ترتفع بـ10% نهاية 2023
وتحظى الصادرات بمتابعة حثيثة من صانعي السياسات الذين يشعرون بالقلق إزاء التعافي الهش في رابع أكبر اقتصاد في العالم، الذي نجا بفارق ضئيل من الركود في أواخر العام الماضي.
وارتفعت الواردات 0.5% على أساس سنوي في فبراير مقابل متوسط التقديرات بزيادة 2.2%.
ووصل عجز الميزان التجاري إلى 379.4 مليار ين (2.52 مليار دولار) مقابل توقعات بعجز عند 810.2 مليار ين.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108004372
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.