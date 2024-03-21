تسعير اكتتاب ريديت عند حده الأقصى .. والشركة تجمع 748 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جمعت شركة“ريديت” (Reddit) ومساهموها البائعون 748 مليون دولار، عبر تسعير الأسهم في الطرح العام الأولي عند الحد العلوي للنطاق السعري الذي تم تسويقه، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات، إن منصة التواصل الاجتماعي، إلى جانب كبار المديرين التنفيذيين والموظفين الآخرين، باعت 22 مليون سهم مقابل 34 دولاراً للسهم الواحد. وكانت الأسهم تم تسويقها في الاكتتاب العام بسعر يتراوح بين 31 و34 دولاراً.
موضوعات متعلقة
الكونجرس الأمريكي يسابق الزمن للاتفاق على تشريع للإنفاق لتجنب إغلاق حكومي ارتفاع صادرات اليابان وسط تحسن الطلب في الأسواق الرئيسية أصول المؤسسات المالية في الصين ترتفع بـ10% نهاية 2023
ورفض ممثل“ريديت” التعليق عن الأمر. وكانت صحيفة“وول ستريت جورنال” قد نشرت سابقاً تقريراً عن تسعير الاكتتاب.
ويقود الاكتتاب العام كل من“مورجان ستانلي” و”جولدمان ساكس” و”جيه بي مورجان” و”بنك أوف أميركا”، وفقاً لإيداعات“ريديت”، وينتظر أن يبدأ تداول أسهم“ريديت” اليوم الخميس في بورصة نيويورك تحت الرمز“RDDT”.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108004371
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.