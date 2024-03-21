تسعير اكتتاب ريديت عند حده الأقصى .. والشركة تجمع 748 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) جمعت شركة“ريديت” (Reddit) ومساهموها البائعون 748 مليون دولار، عبر تسعير الأسهم في الطرح العام الأولي عند الحد العلوي للنطاق السعري الذي تم تسويقه، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات، إن منصة التواصل الاجتماعي، إلى جانب كبار المديرين التنفيذيين والموظفين الآخرين، باعت 22 مليون سهم مقابل 34 دولاراً للسهم الواحد. وكانت الأسهم تم تسويقها في الاكتتاب العام بسعر يتراوح بين 31 و34 دولاراً.

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ورفض ممثل“ريديت” التعليق عن الأمر. وكانت صحيفة“وول ستريت جورنال” قد نشرت سابقاً تقريراً عن تسعير الاكتتاب.

ويقود الاكتتاب العام كل من“مورجان ستانلي” و”جولدمان ساكس” و”جيه بي مورجان” و”بنك أوف أميركا”، وفقاً لإيداعات“ريديت”، وينتظر أن يبدأ تداول أسهم“ريديت” اليوم الخميس في بورصة نيويورك تحت الرمز“RDDT”.





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