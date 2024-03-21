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ماريدايف تقلص خسائرها السنوية 63% إلى 5 ملايين دولار

3/21/2024 4:21:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت خسائر شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريديف” بنسبة 63% خلال 2023، لتصل 5 ملايين دولار، مقارنة بخسائر 13.5 مليون دولار خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 57.4 مليون دولار مقابل 47.7 مليون دولار بالعام الماضي.

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وكانت كشفت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، عن إسناد عقد إلى شركة الميز لخدمات النفط والغاز المشتركة (التابعة في ليبيا بنسبة 49% وجاري تأسيسها)، لمدة 3 سنوات بقيمة 29.72 مليون يورو.

وأوضحت الشركة أن العقد لصالح شركة“مليته للنفط والغاز” بدولة ليبيا ويشتمل على أعمال دعم استكشاف وإنتاج البترول بحقل بورى وبحر السلام في ليبيا.

وأضافت أنه من المقرر البدء في تنفيذ العقد خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكانت قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، إن شركة“أوشن مارين الإماراتية” -التابعة بنسبة 51%، بصدد الانتهاء من صفقة بيع وحدة بحرية مقابل 40 مليون دولار.

وتوقعت الشركة، الانتهاء من الصفقة خلال أسبوع وسيتم استخدام العائد بالكامل لتسوية مديونية أوشن مارين مباشرة مع البنوك المانحة والتي بلغت 45.5 مليون دولار.

وأشارت إلى أنه لن يكون هناك أي تدفقات نقدية ناتجة عن الصفقة لأي من أوشن مارين أو ماريدايف.

وتحولت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف” إلى ربح 29.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بخسائر 29 مليون دولار بالفترة المقابلة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 132.1 مليون دولار، مقابل 76.3 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الأسبق.

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