ماريدايف تقلص خسائرها السنوية 63% إلى 5 ملايين دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت خسائر شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريديف” بنسبة 63% خلال 2023، لتصل 5 ملايين دولار، مقارنة بخسائر 13.5 مليون دولار خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 57.4 مليون دولار مقابل 47.7 مليون دولار بالعام الماضي.
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وكانت كشفت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، عن إسناد عقد إلى شركة الميز لخدمات النفط والغاز المشتركة (التابعة في ليبيا بنسبة 49% وجاري تأسيسها)، لمدة 3 سنوات بقيمة 29.72 مليون يورو.
وأوضحت الشركة أن العقد لصالح شركة“مليته للنفط والغاز” بدولة ليبيا ويشتمل على أعمال دعم استكشاف وإنتاج البترول بحقل بورى وبحر السلام في ليبيا.
وأضافت أنه من المقرر البدء في تنفيذ العقد خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكانت قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، إن شركة“أوشن مارين الإماراتية” -التابعة بنسبة 51%، بصدد الانتهاء من صفقة بيع وحدة بحرية مقابل 40 مليون دولار.
وتوقعت الشركة، الانتهاء من الصفقة خلال أسبوع وسيتم استخدام العائد بالكامل لتسوية مديونية أوشن مارين مباشرة مع البنوك المانحة والتي بلغت 45.5 مليون دولار.
وأشارت إلى أنه لن يكون هناك أي تدفقات نقدية ناتجة عن الصفقة لأي من أوشن مارين أو ماريدايف.
وتحولت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف” إلى ربح 29.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بخسائر 29 مليون دولار بالفترة المقابلة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 132.1 مليون دولار، مقابل 76.3 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الأسبق.
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