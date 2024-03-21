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راية لمراكز الاتصالات تشتري 400 ألف سهم خزينة

3/21/2024 4:21:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اشترت شركة“راية لمراكز الاتصالات”، 400 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء.

وكانت قررت شركة“راية لمراكز الاتصالات”، شراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من إجمالي أسهم الشركة من السوق المفتوح.

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وقالت الشركة، إنه سيتم تمويل عملية الشراء تمويلًا ذاتيًا من موارد الشركة، وأن يتم التنفيذ خلال شهر من تاريخ المجلس ودون إشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاته المرتبطة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، على تخفيض رأس المال المصدر من 109.23 مليون جنيه إلى 102.56 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة 13.33 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشًا للسهم الواحد.

وصدق المجلس على زيادة قيمة القرض المقدم لشركة“غلف كستومر اكسبيرينس” التابعة بالبحرين بمبلغ 5.5 مليون دولار، على أن يتم السداد خلال عامين.

وذكرت الشركة، أنها كانت قد منحت القرض بمبلغ 500 ألف دولار يسدد خلال عام وذلك في 27 ديسمبر 2022.

وتناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم 31 مارس 2024، تعديل رأس المال وتعديل نصوص المواد 6 و7 من النظام الأساسي،

بينما تناقش الجمعية العادية في اليوم ذاته توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه، والمصادقة على القوائم المالية، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وتضاعفت أرباح شركة“راية لخدمات مراكز الاتصالات” 3.8 مرة خلال العام الماضي، لتصل 159.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 42.2 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة المجمعة خلال العام الماضي لتصل 1.95 مليار جنيه، مقابل 1.22 مليار جنيه خلال 2022.

وكانت كشفت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن استقالة أحمد أبو العز الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الشركة، أنه تقرر تفويض هشام عبدالرسول بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة خلال المرحلة الانتقالية إلى حين إقرار مجلس الإدارة على تعيين الرئيس التنفيذي البديل.

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