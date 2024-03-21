راية لمراكز الاتصالات تشتري 400 ألف سهم خزينة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اشترت شركة“راية لمراكز الاتصالات”، 400 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء.
وكانت قررت شركة“راية لمراكز الاتصالات”، شراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من إجمالي أسهم الشركة من السوق المفتوح.
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وقالت الشركة، إنه سيتم تمويل عملية الشراء تمويلًا ذاتيًا من موارد الشركة، وأن يتم التنفيذ خلال شهر من تاريخ المجلس ودون إشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاته المرتبطة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، على تخفيض رأس المال المصدر من 109.23 مليون جنيه إلى 102.56 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة 13.33 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشًا للسهم الواحد.
وصدق المجلس على زيادة قيمة القرض المقدم لشركة“غلف كستومر اكسبيرينس” التابعة بالبحرين بمبلغ 5.5 مليون دولار، على أن يتم السداد خلال عامين.
وذكرت الشركة، أنها كانت قد منحت القرض بمبلغ 500 ألف دولار يسدد خلال عام وذلك في 27 ديسمبر 2022.
وتناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم 31 مارس 2024، تعديل رأس المال وتعديل نصوص المواد 6 و7 من النظام الأساسي،
بينما تناقش الجمعية العادية في اليوم ذاته توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه، والمصادقة على القوائم المالية، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وتضاعفت أرباح شركة“راية لخدمات مراكز الاتصالات” 3.8 مرة خلال العام الماضي، لتصل 159.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 42.2 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة المجمعة خلال العام الماضي لتصل 1.95 مليار جنيه، مقابل 1.22 مليار جنيه خلال 2022.
وكانت كشفت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن استقالة أحمد أبو العز الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري.
وأوضحت الشركة، أنه تقرر تفويض هشام عبدالرسول بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة خلال المرحلة الانتقالية إلى حين إقرار مجلس الإدارة على تعيين الرئيس التنفيذي البديل.
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