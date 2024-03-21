بايونيرز بروبرتيز تشتري 600 ألف سهم خزينة

MENAFN - Al-Borsa News) اشترت شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، 600 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء.

وقالت الشركة، إن الشراء ذلك بناءً على اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 3 مارس 2024.

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وكانت أطلقت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أول مرحلة من مشروع الجديد في القاهرة الجديدة“IVOIRE EAST” بحجم استثمارات متوقع 22 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، أن المبيعات المتوقعة للمشروع تقدر بنحو 45 مليار جنيه، مؤكدة أنه سوف يتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضافت أن مشروعات بايونيرز بروبرتيز حققت مبيعات تعاقدية بلغت 8.4 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.

وأشارت إلى أنه من المخطط طرح مراحل جديدة لمشروعات الشركة في العين السخنة والساحل الشمالي خلال العام الجاري.



