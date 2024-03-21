الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود 4 درجات

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله / PNN/ توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائمًا جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات
(العظمى في القدس المحتلة 20 درجة مئوية)، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وخلال ساعات الليل تميل الأجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا.
ويكون الجو غدا الجمعة، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نسبيا إلى بارد خاصة في المرتفعات الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
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