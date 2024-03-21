الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود 4 درجات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN/ توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائمًا جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات(العظمى في القدس المحتلة 20 درجة مئوية)، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات الليل تميل الأجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا.

ويكون الجو غدا الجمعة، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نسبيا إلى بارد خاصة في المرتفعات الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.