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استشهاد مواطن برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

3/21/2024 4:18:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/ استشهد مواطن، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم بأنه تم ابلاغهم عن استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب مستعمرة "العازر"، المقامة عنوة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعدم السماح لطواقم الاسعاف من الاقتراب أو نقل جثمانه.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نقلت جثمان الشهيد بسيارة اسعاف اسرائيلية، دون معرفة هويته بعد.

يتبع..

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