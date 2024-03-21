استشهاد مواطن برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/ استشهد مواطن، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم بأنه تم ابلاغهم عن استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب مستعمرة "العازر"، المقامة عنوة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعدم السماح لطواقم الاسعاف من الاقتراب أو نقل جثمانه.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال نقلت جثمان الشهيد بسيارة اسعاف اسرائيلية، دون معرفة هويته بعد.
يتبع..
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