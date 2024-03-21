تصعيد اسرائيلي متعمد بالضفة : تسع شهداء في الضفة في اقل من 24 ساعة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم / محافظات / PNN/ في تصعيد اسرائيلي متعمد في الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء منذ مساء امس وحتى صباح اليوم الى تسع شهداء اربعة منهم في طولكرم وثلاثة في جنين و شهيد في رام الله و شهيد في بيت لحم.
اربعة شهداء في طولكرم
واعلنت وزارة الصحة في وقت مبكر من صباح اليوم عن سقوط اربعة شهداء خلال الاجتياح العسكري الذي شنه جيش الاحتلال في محافظة طولكرم وتحديدا مخيم نور شمس.
واعلنت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم حالة الحداد العام
والإضراب التجاري الشامل، اليوم الخميس، من ساعات الصباح حتى الساعة 1:00 ظهرا حدادا على ارواح الشهداء وخاصة شهيدي مخيم نور شمس اياد كنوح ونضال ابو عبيد، وذلك بعد وداع الشهيدين إلى مثواهم الأخير ومن ثم تعود الحركة التجارية إلى عادتها الطبيعية في شهر رمضان المبارك.
ثلاث شهداء في جنين وحالة من الحداد تعم المدينة
وفي جنين عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، مدينة جنين ومخيمها، حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة محمود بسام رحال (30 عاما)، وأحمد هاني بركات، ومحمد عبد الله الفايد، من مخيم جنين، الذين ارتقوا إثر استهدافهم بطائرة إسرائيلية مسيرة مساء أمس.
وشمل الإضراب كل مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، قد دعت في بيان لها، إلى الإضراب الشامل، عقب ارتقاء الشهداء الثلاثة.
وشيعت جماهير غفيرة في جنين ومخيمها، جثامين الشهداء الثلاثة، في مقبرة الشهداء في المخيم.
شهيد في بيت لحم
وفي بيت لحم إاعلنت ذاعة جيش الاحتلال عن استشهاد فلسطيني بعد إطلاق الجنود النار عليه قرب تجمع "غوش عتصيون" شمال الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
شهيد واصابات في مخيم الجلزون
وفي رام الله اعلن عن ارتقاء شهيد و وقوع اصابتان برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري جنوب رام الله.
وكانت مصادر محلية قد قالت انه تم نقل شاب اصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام المخيم.
وفي رام الله ايضا تم نقل اصابة خطيرة جدا في منطقة الرأس الى غرفة العمليات في مشفى رام الله حيث اصيب الشاب برصاص الاحتلال خلال اقتحامهم حي كفر عقب شمال القدس صباح اليوم.
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