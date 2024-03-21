تتعاون كاشن السعودية و فيلز لتسريع الاستدامة في حلول الدفع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Ecology Media) CASHIN KSA, إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية لإدارة نقاط البيع والمدفوعات الرقمية في المنطقة في المملكة العربية السعودية Fils,قوة رائدة في المعاملات الإيجابية للمناخ، وتمكين الشركات من جميع الأحجام لدمج الإيجابية المناخية في المعاملات باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، قامت بصياغة شراكة تحويلية تهدف إلى إحداث ثورة في المشهد المالي مع الاستدامة في جوهرها.
في عصر يتسم بتصاعد المخاوف بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، تضافرت جهود CASHIN KSA وFils لإعادة تحديد نهج العمل المناخي في القطاع المالي. سيعمل هذا التحالف الرائد على تمكين شبكة التجار الواسعة التابعة لشركة CASHIN KSA في جميع أنحاء المملكة، والتي تضم حصة كبيرة من السوق، من دمج منصة المدفوعات على مستوى المؤسسات الخاصة بشركة Fils. ومن خلال هذا التعاون، سيكتسب التجار القدرة على تتبع تأثيرهم البيئي بدقة، وتخفيف بصمتهم الكربونية من خلال أرصدة الكربون عالية الجودة، والإبلاغ عن التقدم الذي يحرزونه بشفافية.
تمثل هذه الشراكة علامة فارقة هامة لشركة Fils، والتي، بعد مشاريع ناجحة مع رواد السوق الآخرين في المنطقة بما في ذلك AFS وGeidea وبنك المشرق، تعمل الآن على توسيع نطاق وجودها في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الاستفادة من الوصول الواسع النطاق لشركة CASHIN KSA وحضورها الراسخ في السوق، فإن Fils مستعدة لتسريع مسار نموها وتعزيز مهمتها المتمثلة في دمج الإيجابية المناخية في كل معاملة
وقال نمير خان، الرئيس التنفيذي لشركة Fils: "إن تعاوننا مع CASHIN KSA يؤكد التزامنا بتعزيز الاستدامة في القطاع المالي ويتوافق تمامًا مع مهمتنا لتمكين الشركات من دمج العمل المناخي في عملياتها". "معًا، نحن لا نقود فقط تغيير بيئي إيجابي ولكن أيضًا دعم الأهداف المناخية للمملكة العربية السعودية، والمساهمة في مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة."
علاوة على ذلك، يؤكد هذا التعاون التزام CASHIN KSA بالإشراف البيئي ويتماشى مع الأهداف المناخية الطموحة للمملكة المبينة في رؤية 2030. ومن خلال احتضان الاستدامة كحجر زاوية لعملياتها، لا تدعم CASHIN KSA العمل المناخي فحسب، بل تساهم أيضًا في تحول المملكة العربية السعودية إلى بلد أمة مستدامة وديناميكية.
وفقًا لـ عمر الرماح، الرئيس التنفيذي لشركة كاشن ، فإن هذه الشراكة تجسد تفاني الشركة في الاستدامة والابتكار: "يمثل تعاوننا مع Fils خطوة مهمة إلى الأمام في رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال دمج تكنولوجيا Fils المتطورة في البنية التحتية للمدفوعات لدينا، فإننا نعمل على تعزيز التزامنا بالمسؤولية البيئية وتمهيد الطريق لنظام بيئي مالي أكثر خضرة."
وبينما تشرع CASHIN KSA وFils في هذه الرحلة التحويلية، فإنهما يظلان ثابتين في تعهدهما بقيادة الاستدامة، وتعزيز الابتكار، وتفكيك العوائق التي تحول دون العمل المناخي. ويهدفون معًا إلى تحفيز التغيير الإيجابي، ليس فقط في القطاع المالي ولكن أيضًا في المجتمع ككل، من خلال خلق مستقبل أكثر استدامة وشمولاً للأجيال القادمة.
ينضم تعاون Fils مع CASHIN إلى سلسلة من الشراكات المثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل المشاريع المشتركة الأخيرة Geidea وMashreq Bank وMagnati وe&Enterprise، مما يدل على الرغبة في البنية التحتية المستدامة على مستوى المؤسسات في جميع أنحاء العالم. تبشر شركة Fils، التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، بعصر جديد من استدامة الشركات، من خلال الاستفادة من تقنية بلوكتشين وواجهة برمجة التطبيقات القوية للمدفوعات لتمكين جميع المؤسسات من المساهمة في التحول إلى اقتصاد صافي الصفر.
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