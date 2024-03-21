(MENAFN
- Clickonpublicrelation) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 مارس 2024- تفتتح شركة الدراجات الكهربائية "إلكترا" ومتجر الدراجات متعدد العلامات "واو بايكس" متجر العلامة التجارية الرئيسي الجديد في أبوظبي، الموجود داخل فيرجن ميجاستور في مول ياس. تشكل هذه المنطقة المخصصة نقطة تجمع جديدة لعشاق ركوب الدراجات، حيث تجسد بشكل مميز جوهر إلكترا وواو بايكس في الإمارة.
تجمع هذه المساحة الاستثنائية في فيرجن ميجاستور بين مجموعة متنوعة من دراجات العلامة التجارية "إلكترا" وتشكيلة واسعة من الدراجات اليدوية والكهربائية الفاخرة من بعض الشركات الأوروبية والإنجليزية الرائدة. تتوفر هنا دراجات المدينة الفريدة من نوعها من العلامات التجارية "راف"، و"بينو"، و"باشلي"، و"شندلهاور"، و"مولتون"، و"فيلو"، بالإضافة إلى ملحقات ركوب الدراجات الراقية من "بروكس" و"أولاك". داخل هذه المنطقة المختارة بعناية في فيرجن، يمكن للعملاء الاستفادة من إرشادات خبيرة من مستشاري العلامة التجارية التابعين لـ "إلكترا" و"واو بايكس".
يُعَدُ "واو بايكس" متجراً فاخراً للدراجات متعدد العلامات التجارية، حيث يُقَدِّمُ مجموعةً مُختارة بعنايةٍ من أفضل الدراجات. يُعَتَبَرُ متجرُهُ الرئيسي في دبي، الذي يعمل تحت اسم شركة الدراجات الكهربائية "إلكترا" منذ مارس 2023 على جزيرة بلوواترز، ملاذاً لعشاق ركوب الدراجات. وعبر الجزيرة، يوسع "واو بايكس" تواجده بمساحات بيع مخصصة تم وضعها بشكل استراتيجي في متاجر "فيرجن ميجاستور" المميزة، بما في ذلك مواقع بارزة مثل دبي مول ومول الإمارات. تضمن هذه الشبكة الحيوية أن يحصل عشاق ركوب الدراجات على وصولٍ ملائم إلى مجموعة متنوعة من الدراجات والاكسسوارات عالية الجودة.
بمناسبة افتتاح المقر الجديد، قال رايموند ميدنيس، الرئيس التنفيذي لـ "واو بايكس" وقسم شركة الدراجات الكهربائية "إلكترا" في الإمارات: "تبرز جزيرة ياس كوجهة رئيسية لعشاق ركوب الدراجات، ونحن مسرورون بالكشف عن مقرنا الرئيسي في أبوظبي، الموجود بشكل استراتيجي ضمن هذه المنطقة الواعدة. كعشاق لثقافة ركوب الدراجات، يسرنا أن تكون أبوظبي قد وفرت بنية تحتية ممتازة، ونتوقع أن تتطور بشكل أكبر في المستقبل القريب. نعتقد بقوة أن العديد من سكان الإمارة سيدمجون قريباً ركوب الدراجات في حياتهم اليومية، حيث يقدم وسيلة مرحة وبيئية وصحية للنقل، ويشكل أيضاً مصدراً رائعاً لأنشطة الترفيه العائلية."
أفضل المناطق لركوب الدراجات في أبو ظبي
• جزيرة ياس
تتألق جزيرة ياس بشبكة رائعة من مسارات الدراجات، مما يجعلها واحة حقيقية لعشاق ركوب الدراجات. بجانب الاستمتاع بركوب الدراجات في المناطق الحضرية، يمكنكم اكتشاف تجربة فريدة على حلبة مرسى ياس الاستثنائية. تُفتح هذه الحلبة، التي تستضيف سباقات الفورمولا 1، أبوابها لراكبي الدراجات في أيام محددة، مما يُمكن أي شخص يرغب في استكشاف المكان بالدراجة من الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها. يُمكنكم متابعة الجدول الزمني على موقع الفعاليات للتعرف على مواعيد ركوب الدراجات في حلبة مارينا ياس.
• جزيرة الحديريات
تمنح جزيرة الحديريات عشاق ركوب الدراجات، سواء كانوا مبتدئين أم ذوي خبرة، فرصة اكتشاف مسارات دراجات فريدة تمتد على مسافات تتراوح بين 5 و10 كيلومترات. تمتد هذه المسارات عبر حديقة ترفيهية وتمتاز بجمالها المتناغم مع المناطق الخضراء الخلابة.
تتيح الشبكة الرئيسية لركوب الدراجات استكشافها بسهولة في اتجاهين: الشمال-الجنوب والشرق-الغرب، حيث تمتد على طول مسارات الطرق الرئيسية والمناطق الخضراء الواسعة. ولإضفاء مزيد من الجاذبية على تجربة الركوب، تقدم الشبكة الثانوية في المجتمعات ذات الكثافة السكانية المنخفضة مرافق مشتركة متطورة.
• شاطئ الراحة
أصبحت المنطقة المحيطة بشاطئ الراحة وجهة محبوبة لعشاق ركوب الدراجات. في حال تجنب استخدام الجسور يعتبر أمراً هاماً بالنسبة لك، يمكنك اختيار استكمال دورة تبدأ من جسر الزينة إلى الهديل والعودة، أو اتخاذ الاتجاه المعاكس بدءًا من الهديل نحو مساكن لامار.
• الكورنيش
يمتد كورنيش أبوظبي الساحر لمسافة ثمانية كيلومترات على طول الواجهة المائية المحافظ عليها بعناية، ويقدم مجموعة رائعة من المرافق. يتميز بمناطق لعب للأطفال، وممرات مخصصة لراكبي الدراجات والمشاة، ومجموعة متنوعة من الكافيهات والمطاعم، بالإضافة إلى شاطئ رائع يتم مراقبته بعناية بفضل حراس السباحة المحترفين. إذا كنت تتطلع إلى تجربة للاستمتاع بأشعة الشمس الشهيرة في أبوظبي على مدار العام، فإن هذا الشاطئ النقي يعتبر واحداً من أبرز الوجهات الرئيسية للراحة والتسلية.
• الوثبة
يبرز مسار الدراجات في الوثبة كواحد من أفضل وأكثر الأماكن الخلابة لركوب الدراجات في الإمارات. يقع هذا المكان الاستثنائي في قلب صحراء واسعة، حيث شكلت مناظره الخيالية خلفية لفيلم "حرب النجوم: القوة تنهض". يقدم المسار خيارات متنوعة لمختلف مستويات المهارة. يمكن لراكبي الدراجات المبتدئين اختيار الطرق البالغ طولها 8 أو 16 كيلومترًا، في حين يمكن للراكبين ذوي الخبرة تحدي أنفسهم بالطرق البالغة 20 و22 كيلومتراً أو الطريق الكامل بـ 30 كيلومتراً.
نظرة عامة على العلامات التجارية:
"واو بايكس" يعتبر متجراً رئيسياً للدراجات متعدد العلامات، حيث يقدم تشكيلة مختارة بعناية من أفضل الدراجات. يشكل متجره الرئيسي، المعروف باسم شركة الدراجات الكهربائية "إلكترا" منذ مارس 2023 على جزيرة بلوواترز، ملاذًا لعشاق ركوب الدراجات. ويوسع "واو بايكس" تواجده خارج الجزيرة من خلال مساحات التجزئة المخصصة في متاجر "فيرجن ميجاستور" المرموقة، بما في ذلك مواقع بارزة مثل دبي مول ومول الإمارات. تُضمن هذه الشبكة الديناميكية وصولًا مريحًا لعشاق ركوب الدراجات إلى مجموعة متنوعة وعالية الجودة من الدراجات والملحقات.
شركة الدراجات الكهربائية "إلكترا" تختص في صناعة الدراجات المريحة، حيث تأسست في عام 1993 في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تمتلك الشركة فروع في أسواق أمريكا وأوروبا وروسيا. تقوم "إلكترا" بتحديث مجموعتها سنويًا، والتي تشمل دراجات مريحة للركوب، مثل السياحية والهولندية الكلاسيكية والأوروبية التقليدية ودراجات المدينة المريحة والشاطئ والكلاسيكية والكهربائية، بالإضافة إلى تشكيلة من الدراجات للأطفال. المجموعة تتضمن ملحقات تمكن المستخدم من تخصيص دراجته، بدءًا من الأجراس إلى السلال، وأيضًا ملابس ركوب الدراجات. "إلكترا" تعتمد على تكنولوجيا القدم المسطحة المرخصة لتصنيع الدراجات، والتي تمكن من ركوب الدراجة بسهولة وتوفير وضعية ركوب صحيحة من الناحية الجسدية، من خلال خفض مركز الثقل لتحقيق تحكم أفضل أثناء ركوب الدراجة. اليوم، كجزء من شركة تريك للدراجات، تُعتبر "إلكترا" رائدة عالميًا في تصنيع الدراجات المريحة.
"راف سايكلز" تعد علامة فريدة متميزة بنهجها الجريء والمبتكر في تصميم الدراجات. بدأت العلامة في ألمانيا، وحققت شهرة بتقديم دراجات غير تقليدية وجريئة، تجمع بين جماليات الزمن القديم والوظائف الحديثة. يظهر التفاني في الإبداع والابتكار في مجموعتها المتنوعة من الدراجات الحضرية والمكونات المخصصة، ما يستهوي عشاق ركوب الدراجات الذين يسعون للحصول على توازن بين الأناقة والأداء. ومع التركيز على التميز الفردي والروح المتمردة، نجحت "راف سايكلز" في تحديد مكانتها في صناعة ركوب الدراجات، حيث تقدم تجربة فريدة لكل راكب.
"فيلو" تعد علامة دراجات مبتكرة يحتفى بها نظرًا لاهتمامها بتصميم الدراجات القابلة للطي وسهولة النقل. أطلقت في النمسا، واستقطبت "فيلو" الإعجاب بفضل دراجاتها القابلة للطي الأنيقة والمدمجة، التي تجمع بين الراحة والأداء بتناغم. يظهر التفاني في الهندسة المتقدمة للعلامة من خلال تشكيلتها المتميزة من الدراجات القابلة للطي المزودة بميزات متطورة، ملائمة لراكبي المدن والمغامرين. بتركيز "فيلو" على الوظائف والتصميم، أصبحت العلامة لاعبًا بارزًا في سوق الدراجات، تقدم للراكبين حلاً أنيقًا وعمليًا لوسائل النقل أثناء التنقل.
دراجات "بينو"، التي أُسست في عام 2015 بواسطة بينو بينزيغر، هي علامة بارزة فريدة معروفة بتأكيدها على الفائدة وتصميمها المتعدد الاستخدامات. من الولايات المتحدة، حازت بينو على إعجاب واسع بفضل إبداعها في تصميم دراجات عملية وقابلة للتكيف تلبي احتياجات الحياة الحضرية الحديثة. يتجلى التفاني في تقديم العلامة من خلال مجموعتها المتنوعة من دراجات الشحن والنماذج المناسبة للمتنقلين اليوميين، مصممة لتقديم الراحة دون التخلي عن الأناقة. النهج الابتكاري لـ بينو بينزيغر في تصميم الدراجات، مع التركيز على الفائدة والراحة، قد جعل دراجات "بينو" اختيارًا موثوقًا للركاب الذين يسعون للعملية والتنوع في رحلاتهم اليومية وأسلوب حياتهم.
"مولتون"، شركة مصنعة للدراجات معروفة على مستوى العالم، تأسست في المملكة المتحدة عام 1962. تم تصميم هذه الدراجة بعناية من قبل ألكس مولتون، العبقري الذي ساهم في تطوير سيارات ميني في الخمسينيات. قدم ألكس تكنولوجيا مبتكرة، وهي تعليق هيدروليكي يحمل اسم "فليكستور"، الذي يعوض اهتزازات الطريق دون فقدان طاقة الركوب. تتجلى خبرة "مولتون" في مجموعة من التقنيات المبتكرة التي غيرت مفهوم ركوب الدراجات، بدءاً من تقليل الوزن ووصولًا إلى زيادة صلابة الهيكل من خلال هيكل فضائي مصنوع من فولاذ الطيران. تحمل دراجات "مولتون" الرقم القياسي كأسرع دراجة عمودية في العالم بسرعة 82 كم/س، مما يجعلها الاختيار الأمثل في سباقات الزمن على مسافات طويلة.
"باشلي" هي شركة مصنعة للدراجات الهوائية في بريطانيا، حيث تتميز بتاريخ طويل يمتد إلى عام 1926. مقرها في ستراتفورد-آبون-أيفون في إنجلترا، وتشتهر "باشلي" بتصنيع دراجات عالية الجودة والتقليدية. تتنوع تشكيلة الشركة بين الدراجات الكلاسيكية للمدينة، والنماذج التقليدية، والتاندم الخالد، وكلها تتسم بتصاميم أنيقة، وهياكل قوية، واهتمام دقيق بالتفاصيل. يقوم فريق من الحرفيين ذوي الخبرة بتجميع كل دراجة بعناية فائقة، مما يضمن مستوى عالٍ من الجودة والمتانة. وفي السابق، كانت دراجات "باشلي" جزءًا من مجموعات الملك جورج الخامس، الملكة إليزابيث الثانية، والملك تشارلز الثالث، مما يبرز تفضيلها لدى العائلة المالكة.
"بروكس" هي علامة مرموقة متخصصة في ملحقات ركوب الدراجات، حيث تشتهر بتفانيها في الحرفية والجودة. تأسست في عام 1866 في إنجلترا، ونجحت "بروكس" في تحقيق مكانة بارزة كشركة رائدة في تصنيع السروج الفاخرة ومقابض عجلات الدراجات، وغيرها من مستلزمات ركوب الدراجات. تتميز العلامة بحرفيتها التقليدية في صنع المنتجات من الجلد، حيث تجمع بين التصميم الخالد والتكنولوجيا المتقدمة لإبتكار منتجات قوية ومريحة. مع تاريخ غني في صناعة الدراجات، يظل "بروكس" خيارًا محبوبًا بين عشاق الدراجات الذين يقدرون الأناقة والأداء في ملحقات ركوب الدراجات الخاصة بهم.
"شندلهاور" هي علامة ألمانية معترف بها بتصميمها الأنيق والبسيط للدراجات. تأسست في عام 2009 في برلين، حيث حازت الشركة على إعجاب واسع بإنتاجها لدراجات حضرية عالية الجودة تجمع بين الشكل الجمالي والأداء الفعّال. تتميز دراجات "شندلهاور" بخطوطها النظيفة، والهياكل المتينة، وأنظمة الحزام الدافعة المبتكرة، مما يوفر بدائل صيانية منخفضة وكفاءة للدراجات التقليدية بسلاسلها. التفاني في الحرفية، والانتباه للتفاصيل، والتركيز على التنقل الحضري جعلت من "شندلهاور" اختيارًا شائعًا لدى الدراجين الذين يبحثون عن وسيلة أنيقة وموثوقة للتنقل في المدينة.
"أولاك" هي علامة بارزة متخصصة في ملحقات الدراجات، مشهورة بتفانيها في تصميمات مبتكرة وحلول الأمان. تأسست في تايوان، وقد جعلت من نفسها رائدة في تصنيع أقفال الدراجات عالية الجودة، والخوذ، وغيرها من مستلزمات ركوب الدراجات. تشتهر العلامة بتوجيه اهتمامها نحو الجمع بين الوظائف العملية والجماليات المعاصرة، حيث تقدم لراكبي الدراجات حلاً أنيقًا وموثوقًا لسلامتهم وراحتهم. تعتمد منتجات "أولاك" على مواد متقدمة وتكنولوجيا حديثة، مما يعكس التزام العلامة بتقديم ملحقات عالية الجودة لراكبي الدراجات، تعزز تجربتهم في الركوب مع التركيز على الأمان والأناقة.
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