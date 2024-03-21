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وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على روسيين لارتباطهما بمواقع إعلامية زائفة

3/21/2024 3:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- فرضت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الأربعاء، عقوبات على مواطنين روسيين وشركتيهما، واتهمتهما بدعم حملة تضليل يقودها الكرملين ، ولاسيما من خلال محاكاة مواقع إعلامية.


و بحسب واشنطن تايمز وموقع وزارة الخزانة الأميركية، تشتبه واشنطن بقيام مؤسس وكالة التصميم الاجتماعي إيليا غامباشيدزه، ومالك شركة مجموعة ستراكتورا، نيكولاي توبيكين بإدارة شبكة مكونة من نحو 60 موقعاً الكترونياً، على صلة بالحكومة الروسية، تنتحل صفة وسائل إعلام وتستخدم حسابات زائفة على الشبكات الاجتماعية لنشر محتوى.


وبحسب بيان عن وزارة الخزانة، فإن "المواقع الزائفة تبدو أنها مصممة لإعادة نسخ مظهر المواقع الإخبارية الشرعية بعناية" وتتضمن روابط لمواقع حقيقية موثوقة لدى الجمهور .


و اعتبرت الاستخبارات الأميركية في تشرين الأول الماضي، في تقرير، أن روسيا تستخدم شبكة جواسيسها ووسائل إعلامها وشبكات التواصل الاجتماعي لإثارة الشك حول مصداقية الانتخابات في جميع أنحاء العالم .

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