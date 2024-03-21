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قرار مرتقب من البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن

3/21/2024 3:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد إنّ قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي عند 5.25 - 5.5 % خلال الاجتماع الذي تم أمس الأربعاء، من المُتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأردني قراراً مماثلاً اليوم أو مطلع الأسبوع المُقبل.
ووفقاً للسياسة النقدية في الأردن، يتخذ البنك المركزي الأردني قرارات تماثل قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، للحفاظ على قوة الدينار وهوامش الصرف مع الدولار.
ووفقاً لأسعار فائدة البنك المركزي فإن معدل سعر الفائدة الرئيسي 7.5%، وسعر إعادة الخصم 8.5%.













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