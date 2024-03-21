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الجيش الروسي يصد 10 قذائف صاروخية معادية فوق مقاطعة بيلغورود

3/21/2024 3:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش تمكنت فوق مقاطعة بيلغورود من اعتراض وإسقاط 10 قذائف أطلقتها القوات الأوكرانية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إطلاق هذه القذائف من راجمات صواريخ تشيكية الصنع من طراز Vampire.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الخميس: "في 21 مارس، حوالي الساعة 8:00 صباحا، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة RM-70 Vampire".
وأضاف البيان: "وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، من تدمير 10 قذائف صاروخية معادية في الجو فوق مقاطعة بيلغورود".
ولم تذكر الوزارة في بيانها، وقوع إصابات أو حدوث أضرار نتيجة لذلك.

روسيا اليوم

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