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زلزال قوي يضرب قرب طوكيو وانطلاق أجهزة الإنذار

3/21/2024 3:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5,3 درجة بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو صباح اليوم، حيث اهتزت المباني وانطلقت أجهزة الإنذار على الهواتف، من دون أن تصدر السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي.


وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الذي وقع في جنوب إيباراكي، شرق طوكيو، كان على عمق 50 كيلومترا.


ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، لكن القطارات السريعة أوقفت عملياتها بين طوكيو وكورياما في منطقة فوكوشيما شمال شرق اليابان بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.


وقال هيرويوكي سانادا المسؤول في هيئة التنظيم النووي إنه لم يتم الإبلاغ عن "أي خلل" في محطة "توكاي دايني" النووية في إيباراكي التي تم وقفها لإجراء اختبارات السلامة.


وتتعرض اليابان لنحو 1,500 هزة أرضية كل عام، أي ما يمثل نحو 18% من الزلازل في العالم، لكن غالبيتها خفيفة.


وعلى الرغم من القيود الصارمة المفروضة على الأبنية في اليابان، إلا أن العديد منها وخاصة خارج المدن الكبرى قديمة وضعيفة.


وضرب زلزال جزيرة نوتو خلال يوم رأس السنة الماضية بلغت قوته 7,5 درجة، ما تسبب بمقتل أكثر من 230 شخصا، غالبيتهم بسبب انهيار المباني القديمة.

روسيا اليوم


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