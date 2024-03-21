الكويت تسحب الجنسية من أكثر من 211 شخصاً

MENAFN - Al Wakeel News)بلغ عدد حالات سحب الجنسية في الكويت منذ 4 مارس الجاري وحتى الآن أكثر من 211 حالة، وكشف مصدر عن مجموعة ملفات تزوير وازدواجية على طاولة اللجنة العليا للجنسية حاليا تخضع للتدقيق.



وذكر المصدر لصحيفة القبس "الكويتية" أن تلك الملفات تخضع للتدقيق تمهيدا لاتخاذ القرارات بسحبها بعد التحقق من الشبهات فيها.



وأوضح المصدر أن ملفات السحب تنقسم إلى فئات وهي "المزورون والغش والتدليس في الحصول على الجنسية"، إضافة إلى المزدوجين الذين لديهم جنسيات أخرى، وهؤلاء يخيرون بين التنازل عنها أو التمسك بالجنسية الكويتية، والكويتيات المتزوجات من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية الكويتية وتطلقن بعد تجنيسهن فورا "أي باتفاق الزوج مع الزوجة على الطلاق قبل زواجهما".



وكشف المصدر أن وزارة الداخلية تلقت 407 بلاغات عن حالات تزوير وازدواجية جنسيات بعد فتح الخط الساخن لتلقي البلاغات، وتخضع للدراسة والبحث والتحري حاليا بكل دقة للتأكد منها قبل رفعها إلى اللجنة العليا واتخاذ أي قرارات بشأنها.



كما لفت المصدر إلى أن قرارات السحب التي صدرت بسحب الجنسية أو التنازل عنها، كانت وفق مراسيم وبقرار من اللجنة العليا للجنسية، مشيرا إلى أن قرارات للسحب ستصدر تباعا.



روسيا اليوم