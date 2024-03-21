فيدان: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لا يمكن تركه لأجندات عقيمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مهمة للغاية لدرجة أنها لا يمكن أن تترك لـ"أجندات سياسية عقيمة".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عقب لقاء جرى بينهما في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، ذكر فيدان، أن إسبانيا من بين الدول التي تدعم بإخلاص عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ البداية.

وأوضح أنه أبلغ نظيره الإسباني مرة أخرى أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل هدفا استراتيجيا بالنسبة لتركيا، مبينا أنه أكد مرة أخرى أن "عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تشكل أهمية بالغة، لدرجة أنها لا يمكن أن تُترك للأجندات السياسية العقيمة لبعض البلدان".

وأضاف: "إسبانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي اتبعت موقفا مبدئيا بشأن قضية غزة ووقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول"، مشددا على أن "هذا الموقف الإسباني يستحق الاحترام، ويثبت أن قضية فلسطين "قضية عالمية تتجاوز الهويات الدينية والعرقية".

وتابع: "هدفنا أن تمضي العلاقات بين تركيا والمؤسسات الأوروبية قدما بأجندة أكثر إيجابية، بغض النظر عن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي".

روسيا اليوم