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الدولار يتراجع بعد تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة

3/21/2024 3:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الدولار على نطاق واسع اليوم الخميس، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لهذا العام رغم المفاجآت الصعودية للتضخم.
وفي ختام اجتماع المركزي الأمريكي أمس الأربعاء، قال رئيس البنك جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة بالآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتيسير البطيء لضغوط الأسعار في أمريكا إذ يتجه البنك للمضي في مسار خفض الفائدة 3 مرات هذا العام، رغم أنه توقع تقدما أبطأ قليلا فيما يتعلق بمعركة التضخم.
وكان اليورو والإسترليني من بين العملات الرئيسية التي سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع مقابل الدولار اليوم الخميس، وارتفعت العملتان إلى 1.09375 دولار و 1.2798 دولار على التوالي، واستقر مؤشر الدولار عند 103.23 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 % في جلسة التداول السابقة.














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