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تجليات الموت الفلسطيني

3/21/2024 3:11:21 AM
(MENAFN- Amman Net) كانت صرخة "أبو الخيزران " ــ لماذا لم تدقوا جدران الخزان ــ في رواية غسان كنفاني "رجال في الشمس" ــ عنوانا مأساويا تكشف عن وجه واحد فقط من وجوه مأساة الفلسطيني، وإحدى صور تجليات موته المتعددة والمتشابكة والممتدة منذ وقعت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني ثم الاحتلال الصهيوني عبر مأساة استمرت مئة عام ولا تزال.
كان الموت الفلسطيني بالنسبة لجنود مملكة الإرهاب البريطاني عنوانا مفتوحا ومباحا لقتل الضحية، فلم تكن حياة الفلسطيني بالنسبة للارهاب البريطاني تساوي شيئا، لكن الفلسطيني لم يأبه للإجرام البريطاني وظل يقاومه ويتصدى له بالرغم من عدم تكافؤ القوة من عتاد وتدريب، ولم يكن أمام الفلسطيني غير اعتماده على ثقافة الجهاد والاستشهاد، تلك الثقافة العقدية التي جعلت من الفلسطيني شهيدا واستشهاديا معجلا او مؤجلا.
من هنا تنامى وعي الفلسطيني مبكرا على هويته ووطنيته، وأصبحت حياته بكليتها رهينة معادلة قاسية فإما الحياة بحرية وإما الموت بتجلياته في الاستشهاد والشهادة، وهذا ما جعل من الفلسطيني مشروعا دائما ومفتوحا لكل أوجه الموت، والقتل والشهادة والاستشهاد، وفي اسوأ الحالات النفي والطرد والإبعاد من وطنه، وهذا أمر خلق بالنتيجة للفلسطيني مأساة جديدة جعلت منه طريدا من وطنه ومن مجتمعه، ولاجئا او نازحا ناجيا بجسده لكنها نجاة
بلا روح.
لقد قامت سياسة واستراتيجية الوجود الاحتلالي الاسرائيلي على عقيدة الأمن ولن يتأتى ذلك إلا بقتل الفلسطيني أو نفيه، وبمعنى آخر سلبه حياته ووجوده، وأن لا وجود وأمن للإحتلال إلا بالخلاص من الفلسطيني، مما يعني وبالضرورة عدم ايمان الصهيوني داخل عقيدته الصهيونية باستحالة الحياة لأي يهودي بوجود الفلسطيني حيا أو حرا، وهذا ما اكد عليه الارهابي يواف جالانت وغبره من ارهابيي الاحتلال بان هزبمة اسرائيل بعد 7 اكتوبر سيعني ان لا مكان لنا في الشرق الاوسط، وهذا كلام يستعيد قاعدة اساسية من فواعد المواجهة والنضال الفلسطيني عبر 75 سنة من الاحتلال بان الصراع الفلسطيني الاسرائلي هو صراع وجود وليس صراع حدود.
لقد ظلت تجليات قتل الفلسطيني متواصلة منذ ما قبل سنة 1948 ، فكان موت الفلسطيني وفتله وى يزال هدفا اسرائيليا ،وان لم يستطع فان نفيه الأبدي ومحو أثره لا بقل أهمبة عن
فتله وموته.
بعد نكبة 1948 اصبح من الصعب وضع مسطرة ثابتة لدراسة المجتمع الفلسطيني المشتت واللاجيء الذي أصبحت هويته الفلسطينية وكيانيته وحتى موروثه الثقافي ــ والاجتماعي عرضة لموجات متواصلة من الإلغاء بالتذويب في مجتمعات الملاذات الجديدة، أو بالتكيف والإحتواء، ومن هنا اصبح الفلسطيني اللاجيء أكثر عرضة للالغاء من
فلسطينيي الداخل الذي ظل الأكثر تمسكا بهويته وبكيانيته، في مواجهة سياسة الاحتلال القائمة على الاعتقال او النفي او القتل لكل فلسطيني.
ظل فلسطينيي الخارج يعبرون هن هويتهم ووجودهم كل بطريقته الخاصة ووفقا لظروف تواجده في بلدان الملاذات الجديدة التي انتهجت تلك الملاذات سياسات الالغاء والافصاء للفلسطينيين ــ باستثناءات محدودة ــ بينما تسامحت معهم في الاستمرار بالعيش والحياة ضمن قاعدة واحدة فقط وهي ممنوع عليه الاقتراب من العمل السياسي الا بالقدر الذي تسمح به مصالح الدولة المضيفة وسياسات الملاذات الجديدة.
فلسفات الموت والفقد والنفي والقتل والشهادة والاستشهاد والأسر والاغتيال والابادة الجماعية كلها عناوين مفتوحة امام الفلسطيني الذي يتعايش مع كل تجليات الموت ـ الدم ــ الفقد ــ يوميا بحيث اصبح الموت بكل تجلياته الرفيق اليومي الدائم لكل فلسطيني مرشح ليكون الضحية التالية في ممارسات الاجرام الصهيوني بحق الفلسطينيين.
اصبح المحتل الصهيوني باجرامه الوكيل الأممي لقتل الفلسطيني، وأصبحت مهمة إدارة الموت الفلسطيني مهمة تتولاها قوى الاجرام الصهيونية للقضاء على الوجود الفلسطيني "الحياة"، دون النظر للقانون الدولي الانساني ولمنظومات حقوق الانسان التي تبين زيفها وخداعها حين يكون الأمر مرتبطا فقط بحياة الفلسطيني....
أصبحت المجزرة جزءا من ثقافة الفلسطيني ووجوده، ومن الواضح ان الفلسطيني الذي يتعرض للابادة الجماعية منذ ما قبل 1948 وحتى اليوم في العدوان على غزة إنما يستهدف تكريس سياسة الاحتلال التي تستهدف نفي الفلسطيني بالقتل وبالدم، وكما قامت سياسته على إخراج ونفي الفلسطيني من القرن العشرين يريد إخراجه ايضا ونفيه من القرن الحادي والعشرين، وهذا ما حول الفلسطيني منذ بواكير القرن المنصرم لاعتبار مقاومته للمحتل البريطاني ثم المحتل الصهيوني الى مواجهة مفتوحة بالدم دفاعا عن حياته ووجوده، وأصبحت قاعدته الحياتية إما أن أكون حيا في وطني أو أكون قتيلا في سبيل تحقيق وجودي وكيانيتي.
في مشاهد المجازر والمذابح والإبادة الجماعية في غزة تتحقق تجليات الموت الفلسطيني بكل أبعادها الحياتية والنضالية، ولم ارى أصدق في تشخيص حالة الفلسطيني مما قاله طفل غزي لم يتعدى عمره العشر سنوات وهو يجيب على سؤال لصحفي سأله عن مستقبله وماذا يتمنى ان يصبح عليه في المستقبل؟فرد الطفل عليه ضاحكا"أي مستقبل، إحنا ما النا مستقبل، نحن نولد لنموت ونقتل ".

MENAFN21032024000209011053ID1108004046

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