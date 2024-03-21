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أسعار النفط ترتفع عالمياً

3/21/2024 3:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً اليوم الخميس، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو أيار 0.6% أو 52 سنتا إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6 % يوم أمس الأربعاء.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 0.5% أو 45 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6% في الجلسة السابقة.


وانتهى أجل عقد نيسان يوم أمس الأربعاء بانخفاض 2.1 % عند 81.68 دولار.

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