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الدواء الأغلى في العالم : علاج جيني بأكثر من 4 ملايين دولار

3/21/2024 3:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبلغ تكلفة العلاج الجيني الجديد لمرض نادر للغاية (بسعر البيع بالجملة) 4.25 مليون دولار، مما يجعله أغلى دواء في العالم.
وحصل "لنملدي" وهو علاج يؤخذ لمرة واحدة، على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية لتصحيح السبب الكامن وراء حالة وراثية تسمى حثل المادة البيضاء متبدل اللون المبكر، أو "إم إل دي".


و"إم إل دي" هو مرض مميت يبدأ الرضع المصابون به أحيانا بفقدان القدرة على المشي والتحدث.
وقالت شركة "أوركارد ثيرابيوتيكس" في بيان لها إن سعر الدواء يعكس قيمته السريرية والاقتصادية والمجتمعية.
وتكلفة الدواء تتجاوز كلفة "هيمجينيكس" الذي تنتجه شركة "سي إس إل بيرينغ"، وهو حقن لمرة واحدة لعلاج الهيموفيليا بسعر 3.5 مليون دولار.

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