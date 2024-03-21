مخزونات النفط الخام تنخفض بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة وسط زيادة في أنشطة التكرير

(MENAFN
) كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام عبر الولايات المتحدة في الأسبوع السابق، نتيجة لزيادة ملحوظة في أنشطة التكرير، وعلى الجانب الآخر، شهدت مخزونات البنزين زيادة أكبر من المتوقع.
كما وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار مليوني برميل، لتصل إلى مجموع 445 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 15 مارس، وهذا الانخفاض غير المتوقع تحدى توقعات المحللين المذكورة في استطلاع لرويترز، الذي كان يتوقع ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 13 ألف برميل، وعلاوة على ذلك، شهدت مخزونات في مركز التسليم في كوشينغ، أوكلاهوما انخفاضًا بقيمة 18,000 برميل خلال نفس الفترة.
كذلك أبرز التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك النفط الخام من قبل مصافي التكرير، الذي ارتفع بمقدار 127 ألف برميل يوميًا، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في أنشطة التكرير، وتم تأكيد هذا الاتجاه بارتفاع نقطة واحدة في معدلات تشغيل المصافي، ومع ذلك، بينما شهدت مخزونات النفط الخام انخفاضًا، ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 3.3 مليون برميل، لتصل إلى مجموع 230.8 مليون برميل، وقد تجاوز هذا الارتفاع التوقعات المذكورة في استطلاع رويترز، الذي كان يتوقع انخفاضًا بقيمة 1.3 مليون برميل.
في حين شهدت مخزونات المواد المكثفة، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، زيادة بمقدار 624 ألف برميل، لتصل إلى مجموع 118.5 مليون برميل، وقد تناقضت هذه الزيادة توقعات المحللين بانخفاض بقيمة 87 ألف برميل، كما كان متوقعًا، وتؤكد هذه التحولات غير المتوقعة في مستويات المخزونات على الطبيعة الديناميكية لسوق النفط، التي تتأثر بعوامل مختلفة مثل أنشطة التكرير واتجاهات الاستهلاك والأحداث الجيوسياسية، ويوفر التقرير الأخير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية رؤى قيمة حول الديناميات المستمرة التي تشكل سوق النفط الأمريكي، مقدمًا معلومات حيوية لكل من المشاركين في السوق وصانعي السياسات على حد سواء.
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