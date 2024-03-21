السوق الأمريكي يبلغ ذروة جديدة بعد حفاظ الفيدرالي على الفائدة

(MENAFN
) شهد السوق الأمريكي ارتفاعًا غير مسبوق يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاحتفاظ بمعدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، وقرار الاحتياطي الفيدرالي، جنبًا إلى جنب مع تأكيده على خطط خفض معدلات الفائدة ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2024، أثار مشاعر إيجابية بين المستثمرين، مدفوعًا بالمؤشرات الرئيسية للأسهم إلى أعلى مستوياتها في التاريخ.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو مقياس مهم للسوق الأسهم الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.8 بالمائة، مسجلًا مستوى لم يسبق له مثيل بلغ 5,223.29 نقطة، وبالمثل شهد مؤشر ناسداك مكاسب قوية، حيث ارتفع بنسبة 1.2 بالمائة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 16,369.01 نقطة، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي أيضًا بنسبة 1 بالمائة، أو حوالي 400 نقطة، ليحقق إنجازًا هامًا.
كذلك رحب المستثمرون بحماسة بقرار الاحتياطي الفيدرالي بالاحتفاظ بمعدلات الفائدة دون تغيير مع إعادة تأكيد خطته لخفض معدلات الفائدة المستقبلية، وواجهوا موقف البنك المركزي على أنه داعم للنمو الاقتصادي واستقرار السوق، هذا التوافق بين السياسة النقدية وتوقعات السوق زاد من ثقة المستثمرين ودفع أسعار الأسهم إلى ذروة جديدة.
وعلى الرغم من إعادة تأكيد الاحتياطي الفيدرالي لنيته في تنفيذ ثلاث خفضات لمعدلات الفائدة بحلول نهاية العام، إلا أنه أكد على أهمية توفر دلائل واضحة على انخفاض التضخم قبل اتخاذ أي تعديلات، وشدد البنك المركزي على ضرورة تحقيق تقدم مستمر نحو هدف التضخم البالغ 2 بالمائة قبل النظر في أي تغييرات في السياسة، مشيرًا إلى نهج حذر في ضبط السياسة النقدية في ظل التطورات الاقتصادية المتغيرة.
في حين أبرز التواصل المعقد للبنك المركزي بشأن نظرته إلى معدلات الفائدة التزامه باتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات والأولوية لاستقرار الأسعار في سبيل تحقيق هدفه المزدوج من تحقيق التوظيف الأقصى والأسعار المستقرة، واستقبل المستثمرون بإعجاب وضوح البنك المركزي في بيانه بشأن نواياه السياسية، حيث قدروا احتمالية الدعم المستمر من السلطات النقدية في التعامل مع الظروف الاقتصادية غير المؤكدة.
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