إصابة 10 أشخاص جراء قصف صاروخي على العاصمة الأوكرانية

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف للقصف بعدة رشقات من الصواريخ ليل الأربعاء/الخميس، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة كييف فيتالي كليتشكو اليوم الخميس.

وكتب كليتشكو على تليغرام أن شخصين نقلا إلى المستشفى، بينما عالج مسعفون آخرون في مكان الحادث.

وكتب أن أجزاء الصواريخ سقطت في عدة أحياء واشتعلت النيران في مبان وسيارات.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بسماع دوي انفجارات صواريخ مضادة للطائرات في وسط مدينة كييف.

ووفقا للجيش الأوكراني، تم نشر القوات الجوية الاستراتيجية للجيش الروسي مرة أخرى من بحر قزوين بعد انقطاع لعدة أسابيع.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، نشرت روسيا أيضا صواريخ كينجال (الخنجر) التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يصعب اعتراضها.





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