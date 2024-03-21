ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2203.84 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01.53 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 2206.30 دولارات.

وأبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة أمس الأربعاء، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس المركزي جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتخفيف البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى خلال أسبوع مقابل منافسيه.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم للتجارة في مذكرة "مع احتفاظ باول بثلاثة تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام، انخفضت عوائد السندات والدولار الأمريكي، مما فتح مسارا صعوديا لسعر الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.70 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 914.25 دولارا وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1034 دولارا.





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