والد نيمار يساهم في الإفراج عن داني ألفيس

لجأ داني ألفيس لاعب برشلونة السابق، لوالد زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، من أجل مساعدته في تنفيذ قرار محكمة برشلونة بالإفراج عنه.

وقضت محكمة برشلونة، أمس الأربعاء، بالإفراج المشروط عن داني ألفيس، المتهم في قضية اغتصاب فتاة، وذلك بكفالة قدرها مليون يورو، مع حضوره لجلسة المحكمة مرة واحدة أسبوعيًا، مقابل السماح له بقضاء الفترة المقبلة خارج السجن.

وكانت محكمة برشلونة قضت في وقت سابق، بحبس ألفيس لمدة 4 سنوات ونصف، بعد ثبوت تهمة الاغتصاب عليه، لفتاة في أحد الملاهي الليلية بمدينة كتالونيا، أواخر عام 2022.

وجاء هذا القرار، رغم أن ألفيس لم يقض سوى ربع مدة العقوبة، ولكن لا يزال من الممكن الاستئناف على القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن ألفيس لجأ إلى والد نيمار من أجل الحصول على قيمة المبلغ المستحق للضحية والبالغ 150 ألف يورو، لمساعدته على إتمام إجراءات الخروج من السجن.

ويعاني ألفيس من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى ضده رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا.

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