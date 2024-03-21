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محكمة تؤيد حكم حبس نجم السامبا وريال مدريد السابق 9 أعوام

3/21/2024 3:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حكمت محكمة أعلى درجة بالبرازيل يوم أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي بحبس نجم كرة القدم السابق روبينيو لمدة تسعة أعوام لتهمة اغتصاب سيدة في البرازيل.

وكان لاعب ميلان السابق تم الحكم عليه من جانب محكمة إيطالية في عام 2017 بالحبس تسع سنوات لمشاركته في اغتصاب جماعي لامرأة في ملهى ليلي بميلانو عام 2013. وأنكر روبينيو، الذي توج بلقب كوبا أمريكا مع البرازيل في 2007، هذه الاتهامات.

وسعت إيطاليا للحصول على مصادقة على حكم روبينيو من البرازيل، لكي يقضي اللاعب فترة عقوبته في بلاده، حيث لا تقوم البرازيل بتسليم رعاياها.

كما تحدث لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، مؤخرا مؤيدا أن يقضي اللاعب البرازيلي السابق العقوبة في بلاده. وقال في مقابلة على التليفزيون البرازيلي إن الاغتصاب "جريمة لا تغتفر" وبما أن روبينيو تم إدانته بالفعل في إيطاليا فينبغي عليه أن يقضي فترة عقوبته.

ووفقا لتقارير صحفية، قال محامو روبينيو إنهم سيستأنفون على حكم المحكمة.

وفي أكتوبر 2020، أراد روبينيو أن يعود لنادي سانتوس مسقط رأسه، ولكن بسبب ضغط من الرعاة والجماهير بسبب إدانته، تم إنهاء العقد سريعا. وبعد ذلك اعتزل.


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