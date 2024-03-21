سهم «باركن» يقفز 32% بأولى جلسات التداول في سوق دبي

قفز سهم شركة باركن بنحو 32% إلى 2.76 درهم في بداية أولى جلسات تداوله في سوق دبي المالي اليوم الخميس.

وكانت الشركة أعلنت عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 2.1 درهم للسهم، والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري عقب انتهاء إعداد سجل أوامر الاكتتاب.

وبدأ الاكتتاب بأسهم الشركة بتاريخ 5 مارس وانتهى في 13 مارس 2024، حيث تم طرح 749.7 مليون سهم من أسهمها ما يعادل 24.99 % من إجمالي رأسمال الشركة.





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