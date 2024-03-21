أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1 بالمئة وسط توقعات بتقليل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا بأكثر من 1 بالمئة يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، نتيجة لإشارات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سياساته النقدية المستقبلية، وأدت إشارة الفيدرالي إلى قطع نقاط بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 إلى انخفاض قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة، مما زاد من جاذبية الذهب كأصل آمن.
كما ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.2 بالمئة في التداول الفوري، ليصل إلى 2,183.02 دولار للأونصة حتى الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش، معبرًا عن تفاؤل المستثمرين ردًا على تلميحات الفيدرالي، وشهدت عقود الذهب الأمريكية زيادة بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 2,161 دولارًا، مما يشير إلى التفاؤل بين تجار العقود الآجلة بشأن مسار أسعار الذهب المستقبلي.
بينما اختار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماع للسياسة يوم الأربعاء، وأعرب صناع السياسة عن توقعاتهم بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في السنوات القادمة، مما يشير إلى موقف متساهل يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة ضغوط التضخم.
كذلك أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على إمكانية تخفيض أسعار الفائدة خلال العام، اعتمادًا على البيانات الاقتصادية القادمة، ويؤكد هذا النهج الحذر التزام الفيدرالي باتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات واستعداده لضبط السياسة النقدية استجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة، وتقلل الفائدة المنخفضة من التكلفة البديلة لحيازة الذهب، حيث لا يُولد المعدن الثمين فائدة مثل الأصول المالية الأخرى، وبالتالي تزيد الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب كخيار استثماري، مما يسهم في ارتفاع أسعاره في السوق.
في حين أن انخفاض قيمة الدولار عن ذروته الأخيرة، جنبًا إلى جنب مع تأثيره على جعل الذهب أكثر توفرًا للمستثمرين الذين يحملون عملات مختلفة، دفع بارتفاع أسعار الذهب. يؤكد هذا العلاقة العكسية بين الدولار وأسعار الذهب أهمية ديناميات العملات في تأثير الأسواق المعدنية الثمينة، مما يعزز جاذبية الذهب كحماية ضد تقلبات العملات وعدم اليقين الاقتصادي.
MENAFN21032024000045015682ID1108003990
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.