تحسن ثقة المستهلك يدعم الاقتصاد في منطقة اليورو خلال شهر مارس

(MENAFN
) في تطور إيجابي لاقتصاد منطقة اليورو، شهدت ثقة المستهلكين زيادة طفيفة في شهر مارس، كما كشفت الأرقام التي أصدرتها يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، وأعلنت اللجنة الأوروبية أن ثقة المستهلك في منطقة اليورو ارتفعت بمقدار 0.6 نقطة مقارنة بشهر فبراير، وأشارت التقديرات الأولية إلى تحسن في ثقة المستهلكين داخل المنطقة التي تستخدم العملة الواحدة، مع ارتفاع المؤشر إلى -14.9 نقطة في مارس مقارنة بـ -15.5 في الشهر السابق، وقد فاق هذا الارتفاع الطفيف توقعات الاقتصاديين، الذين توقعوا زيادة إلى -15 نقطة.
كما شهدت ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً تحسناً مماثلاً، حيث ارتفعت بمقدار 0.6 نقطة لتصل إلى -15.2، ويشير الاتجاه الصعودي في ثقة المستهلكين إلى زيادة في التفاؤل بين المستهلكين في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بشكل عام، مما قد يشير إلى آفاق إيجابية للأداء الاقتصادي في المنطقة.
كذلك تتماشى البيانات المشجعة حول ثقة المستهلكين مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها فيليب لين، الخبير الاقتصادي الرئيس في البنك المركزي الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي)، الذي أكد على أهمية اتباع نهج حذر في زيادة أسعار الفائدة، وأكد لين ضرورة على البنك المركزي الأوروبي أن يتعامل بحذر في التحول من الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، وهو موقف اعتمده البنك منذ سبتمبر، إلى تخفيف السياسة النقدية.
ووفقًا للتقارير، تسلط تصريحات لين الضوء على التوازن الحساس الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيقه استجابة لتطورات الظروف الاقتصادية، ومع الاعتراف بعلامات انخفاض التضخم، أكد لين على أهمية اتخاذ نهج مدروس في تعديلات السياسة، مشدداً على ضرورة منح وقت كافٍ لاتخاذ القرارات بشكل مستنير في تحول السياسة النقدية، ويعكس هذا النهج الحذر التزام البنك المركزي الأوروبي بضبط سياسته بعناية لدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في منطقة اليورو وسط التحديات والعوامل الغامضة المستمرة.
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