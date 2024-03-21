مشرعون ثنائيو الحزبية يدعون إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على المسيرات الصينية

(MENAFN
) المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعاونوا يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، لدفع إدارة بايدن نحو اتخاذ إجراءات بشأن الطائرات بدون طيار المصنعة في الصين، وحث الفريق ثنائي الحزب على زيادة الرسوم الجمركية على الطائرات المستوردة من الصين، بما في ذلك تلك التي يتم شحنها من دول أخرى، كما اقترحوا تقديم حوافز جديدة لدعم شركات تصنيع الطائرات بدون طيار الأمريكية.
كما كان مايك جالاغر، رئيس لجنة الصين في مجلس النواب، وراجا كريشنامورثي، أبرز ديمقراطي في اللجنة، في صدارة هذه المبادرة، مدعومين بـ 11 مشرعاً آخرين، وقدموا رسالة إلى الممثل التجاري الأمريكي ووزارتي التجارة والأمن الداخلي، حيث أكدوا على ضرورة التصدي بسرعة لمصنعي الطائرات الصينية، مشيرين إلى الشركات الرئيسية مثل "دي جي آي وأوتيل".
كذلك كانت النداء الرئيسي لديهم يتمحور حول ضرورة زيادة الرسوم الجمركية، والتي اعتبروها أمراً حيوياً لوقف تدفق التكنولوجيا الصينية للطائرات بدون طيار إلى السوق الأمريكية، وأكد المشرعون على المخاطر المتوقعة التي تشكلها هذه التقنيات على الأمن القومي والاقتصاد، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة.
في حين اعتبر المشرعون أن معدل الرسوم الجمركية الحالي البالغ 25 في المئة على الطائرات الصينية غير كافٍ، معتبرين أنه فشل في مواجهة الزيادة المفاجئة في واردات الطائرات بدون طيار، وحثت رسالتهم على الرد بقوة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهها مصنعي الطائرات الصينية.
ويأتي هذا النداء بعد دعوات سابقة من المشرعين لحث إدارة بايدن على تصعيد الرسوم الجمركية على المركبات المصنوعة في الصين، مما يشير إلى قلق ثنائي الحزبية الأوسع بشأن المنافسة الاقتصادية والتداعيات على الأمن القومي المرتبطة بالواردات الصينية.
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