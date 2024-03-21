وزيرة الطاقة الأمريكية تدعو لحظر الكونغرس على واردات اليورانيوم الروسية

(MENAFN
) خلال جلسة استماع في مجلس النواب بشأن ميزانية وزارة الطاقة، أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم على أهمية حث الكونغرس على فرض قيود على استيراد اليورانيوم القادم من روسيا، وجاءت نداءات جرانهولم استناداً إلى اقتناعها بأن مثل هذا الحظر سيعيد التمويل نحو دعم التطوير الداخلي للوقود للمفاعلات النووية المتقدمة، ويتوافق هذا النداء بالعمل مع الجهود التشريعية السابقة، حيث كانت مجلس النواب قد وافق سابقاً على مشروع قانون في ديسمبر بهدف منع استيراد الوقود الضروري لمحطات الطاقة النووية، استجابةً لتصاعد الصراع الروسي الأوكراني.
كما يقترح المشروع المعتمد من قبل مجلس النواب حظر استيراد الوقود الضروري لمحطات الطاقة النووية، بهدف إعادة توجيه التمويل نحو توسيع قدرات التخصيب النووي المحلية وإنتاج وقود اليورانيوم المتخصص المعروف بهالو اليورانيوم المنخفض التخصيب والعالي التقدير للمفاعلات المتقدمة، وأكدت جرانهولم على ضرورة فرض هذا الحظر بسرعة خلال جلسة الميزانية، معربة عن تفاؤلها بأن الكونغرس سيتصرف بسرعة لتيسير توزيع الموارد نحو تطوير الوقود النووي المحلي.
كذلك تأتي دعوة جرانهولم للعمل في ظل تغيرات جيوسياسية أوسع نطاقاً، بما في ذلك إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفترة رئاسية جديدة تمتد لستة أعوام، مما يشكل الفترة الخامسة له في المنصب، وحصل بوتين على دعم أكثر من 87 في المئة من الناخبين الروس في انتخابات استمرت ثلاثة أيام، بدأت يوم الجمعة وانتهت يوم الأحد، 17 مارس، وفي هذا السياق، تؤكد دعوة جرانهولم لحظر واردات اليورانيوم الروسية أهداف الولايات المتحدة الاستراتيجية في تعزيز الأمن الطاقوي المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية، خاصة في ظل التوترات العالمية المستمرة والاضطرابات الجيوسياسية.
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