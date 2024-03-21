«الإعلامية والمدرب».. مسلسل مثير في رمضان كرة القدم العراقية

تصاعدت وتيرة القيل والقال، والشد والجذب بين أوساط كرة القدم العراقية بشأن قرار الإيقاف الصادر من الاتحاد الدولي «فيفا» بحق عماد محمد، مدرب منتخب شباب العراق على خلفية «مناوشات» عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع «إعلامية» عراقية معروفة، ما جعل الأمر برمته بمثابة مسلسل مثير تعيش تفاصيله وملابساته، كرة القدم العراقية في رمضان المبارك.

واستعادت أوساط كرة القدم العراقية، تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «الإعلامية والمدرب»، بإعادة نشر «تغريدة الإعلامية»، والتي طالبت في حينها، المدرب بترك «الطوبة»، وهو اللفظ العراقي المحلي لكرة القدم، والاتجاه إلى هدف آخر، بعد تلقي منتخب شباب العراق، الخسارة في كأس العالم للشباب في الأرجنتين 2023، الأمر الذي صنع وضعا فيه قدر عال من الاستفزاز سواء بين «الإعلامية والمدرب»، أو بدخول أطراف أخرى على خط الأزمة!

ومع صدور قرار «فيفا» بإيقاف المدرب لمدة 6 أشهر، وعدم سفره مع منتخب شباب العراق المشارك في بطولة غرب آسيا في السعودية مارس الجاري، وصدور بيان رسمي من الاتحاد العراقي لكرة القدم، يستغرب فيه قرار«فيفا»، تصاعدت حدة النقاشات إلى الحد الذي أظهر مصطلحات جديدة وغريبة على الوسط الكروي العراقي، منها «المخبر السري»، وهو المسمى الذي بات يُشار من خلاله إلى الشخص الذي أوصل تفاصيل»التغريدات بين الإعلامية والمدرب إلى«فيفا»!

الدكتور وليد محمد الشبيبي، المحامي المختص في ترجمة وتفسير قوانين كرة القدم الصادرة عن منظومة «فيفا»، نشر عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعي ما ذكر بأنه النص الحرفي الذي ارسله«المخبر السري» إلى «فيفا»عبر تلفون «ايفون» خاص به، وهنا نقتبس جزء من النص ملائم للنشر، جاء فيه: أهلا، أتابع أخبار العراق، ورأيت عماد محمد، مدرب منتخب العراق للشباب، يعتدي على مذيعة تلفزيون عراقي، ويتنمر عليها، واستحوذت وسائل التواصل الاجتماعي على كلماته بعد أن سخرت من خسارته في كأس العالم في الأرجنتين، يمكنني إرسال البوست والترجمة، أردت فقط، لفت انتباه«فيفا» إلى هذا الأمر، من فضلك حافظ على سرية اسمي، أريد فقط أن أظهر أن هذا أمر مثير للاشمئزاز، وضد حقوق المرأة».

ويطرح أبناء الوسط الكروي العراقي، تساؤلات محددة حول مدى «قوة» تأثير «الإعلامية» التي لا تعمل في المجال الرياضي أصلا في الوصول بقضيتها إلى أروقة «فيفا»، والحصول على قرار بحرمان المدرب، دون أن يكون هناك من «ساعدها» في ذلك سواء من الداخل العراقي أو من خارجه، وأن ذلك قد يفتح أبواب «فيفا» مجددا لتلقي قضايا ربما أخطر وأكثر تأثيرا على عموم كرة القدم العراقية!

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