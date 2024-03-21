Thursday, 21 March 2024 10:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرة وزورق مسيّرين للحوثيين

3/21/2024 2:17:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة تابعة للتحالف الدولي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وأضافت القيادة المركزية في بيان فجر اليوم الخميس أنه تم كذلك تدمير زورق مسيّر.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف، وفقا للقيادة المركزية.

وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN21032024000110011019ID1108003956

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث