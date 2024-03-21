القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرة وزورق مسيّرين للحوثيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة تابعة للتحالف الدولي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.
وأضافت القيادة المركزية في بيان فجر اليوم الخميس أنه تم كذلك تدمير زورق مسيّر.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف، وفقا للقيادة المركزية.
وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN21032024000110011019ID1108003956
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.