القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرة وزورق مسيّرين للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة تابعة للتحالف الدولي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وأضافت القيادة المركزية في بيان فجر اليوم الخميس أنه تم كذلك تدمير زورق مسيّر.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف، وفقا للقيادة المركزية.

وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".





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