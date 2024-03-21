الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحافظ على معدلات الفائدة ويتوقع تخفيضات مستقبلية

(MENAFN
) قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاحتفاظ بمعدلات الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، ويعتبر هذا القرار الخامس على التوالي في الإبقاء على المعدل الحالي، الذي يبلغ 5.25 و 5.5 في المئة، وهذا يجعل الولايات المتحدة على أعلى مستويات الفائدة الملاحظة في اقتصادها منذ نحو 22 عامًا.
كما على الرغم من استقرار المعدلات في الوقت الحالي، ألمح المسؤولون إلى إمكانية خفض 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، وهذا يتماشى مع التوقعات السابقة التي تشير إلى ثلاثة تخفيضات في معدل الفائدة خلال العام، بالإضافة إلى القرار بشأن معدلات الفائدة، قدم الاحتياطي الفيدرالي توقعات محدثة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، في حين لا يزالون يتوقعون معدل تضخم بنسبة 2.4 في المئة لهذا العام، رفع الفيدرالي توقعاته للتضخم الأساسي إلى 2.6 في المئة، مرتفعًا قليلاً عن التقدير السابق البالغ 2.4 في المئة.
بينما شارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رؤى حول الحالة الحالية للاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى "تقدم كبير" عبر مختلف القطاعات، وأكد باول على استمرار التوسع القوي في النشاط الاقتصادي، مدعومًا بشكل خاص بالطلب الاستهلاكي القوي واستعادة سلاسل التوريد، ومع ذلك، اعترف أيضًا بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأعمال والاستثمار، مشيرًا إلى فهم دقيق للوضع الاقتصادي.
MENAFN21032024000045015682ID1108003925
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.