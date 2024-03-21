الاحتلال يطلق النار على شاب قرب مستوطنة غوش عتصيون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني عند مفترق تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، والتي شهدت عملية إطلاق نار أصيب فيها عنصران من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أول أمس الثلاثاء، وتبنتها سرايا القدس.
من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الشاب الفلسطيني بعد العثور على سكين في حقيبته خلال عملية تفتيش.
ولا معلومات حتى الآن عن هوية الشاب الذي أصيب أو وضعه الصحي.
MENAFN21032024000208011052ID1108003902
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.