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الاحتلال يطلق النار على شاب قرب مستوطنة غوش عتصيون

3/21/2024 2:06:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني عند مفترق تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، والتي شهدت عملية إطلاق نار أصيب فيها عنصران من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أول أمس الثلاثاء، وتبنتها سرايا القدس.


من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الشاب الفلسطيني بعد العثور على سكين في حقيبته خلال عملية تفتيش.
ولا معلومات حتى الآن عن هوية الشاب الذي أصيب أو وضعه الصحي.


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