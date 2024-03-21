كندا تلتزم بإرسال أسلحة لإسرائيل وافقت عليها بالأشهر الأولى للحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الخارجية الكندية قولها إن التصاريح الممنوحة لبيع الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى بداية يناير/كانون الثاني الماضي، ستُحترم ويوافق عليها، موضحة أن الحكومة الكندية لن توافق على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة.



وقالت الخارجية الكندية إن منع تصدير الأسلحة لإسرائيل سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من ضمان امتثال تل أبيب الكامل لنظام التصدير الكندي الذي وصفته بأنه من أكثر الأنظمة "صرامة" بالعالم.



وأول أمس الثلاثاء، صوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة لإسرائيل، مؤكدا أن قراره يأتي بإطار دعم أوتاوا لوقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وحل الدولتين، ودعم قرارات محكمة العدل الدولية بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

