أبراج الساعة في مكة المكرمة توقع اتفاقية تمويل مشترك بـ 6 مليار ريال مع مصرفي الراجحي والإنماء

(MENAFN
- JUMMAR PR) مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
أعلنت شركات أبراج الساعة الإغلاق المالي لاتفاقية التمويل المشترك مع كل من مصرف الراجحي ومصرف الإنماء، في أكبر صفقة تمويل يشهدها قطاعي الضيافة والتجزئة بمكة المكرمة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م. حيث قام مصرف الراجحي بدور وكيل التسهيلات ووكيل الضمان الخاصة بالتمويل.
وتبلغ قيمة اتفاقية التمويل 6 مليارات ريال تتضمن السداد المسبق لتسهيلات التمويل القائمة، وتمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى تمويل المشاريع التوسعية، فيما يعد مؤشراً على الأداء القوي لعمليات شركات أبراج الساعة وعلى الثقة الكبيرة في مستقبل قطاعي الضيافة والتجزئة في مكة المكرمة التي تؤكدها رؤية المملكة العربية السعودية الهادفة إلى استضافة 6 ملايين حاج و30 مليون معتمر بحلول العام 2030م.
وأشارت شركات أبراج الساعة في بيانها الصادر اليوم إلى التزامها بالاستفادة من هذه الاتفاقية لتعزيز الموقف المالي وللمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي وتعزيز البنية التحتية لبرامج خدمة زوار وحجاج بيت الله الحرام، انطلاقاً من موقعها الريادي في قطاعي الضيافة والتجزئة بمكة المكرمة وموقعها الفريد بإطلالته على ساحات المسجد الحرام ولكونها المالك والمشغل لفنادق برج ساعة مكة الملكي (فيرمونت) وقصر مكة رافلز وسويس مكة وسويس المقام ولمركز أبراج الساعة التجاري، بالإضافة إلى مشاريعها التشغيلية الأخرى.
الجدير بالذكر بأن مكة المكرمة تعد من أسرع مدن العالم نمواً في قطاع الضيافة، كونها تمتلك أهم عوامل الجذب السياحي، وتحتضن حالياً معظم الفنادق العالمية ذات العلامة التجارية البارزة وسلسلة من التصنيفات الراقية.
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