أميركية الشارقة تطلق ستة برامج جديدة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

(MENAFN
- AUS) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 19 مارس 2024 — أطلقت الجامعة الأميركية في الشارقة ستة برامج جديدة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتستعد لاستقبال الدفعة الأولى من الطلبة المسجلين فيها مع فصل خريف 2024. يمكن للراغبين التقدم والتسجيل في البرامج الجديدة التي تتضمن بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال تخصص إدارة سلسلة التوريد، ودكتوراه في الرياضيات، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية والبيولوجية، وبكالوريوس العلوم في هندسة وإدارة الإنشاءات الرقمية، وبكالوريوس العلوم في الأنظمة الذكية وهندسة الميكاترونكس، وماجستير العلوم في التعلم الآلي.
وفي حديثه عن أهمية البرامج الجديدة، قال الدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة الأميركية في الشارقة ومسؤولها للشؤون الأكاديمية بالإنابة: "لطالما كانت الجامعة الأميركية على اطلاع مباشر لاحتياجات سوق العمل المتزايدة والمتغيرة، لذلك فإن برامجنا الجديدة تتماشى مع التزامنا بالابتكار والتكيف للبقاء في طليعة متطلبات الصناعة. إن هذا يجسد تفانينا في تجهيز طلبتنا بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في مشهد عالمي دائم التطور. نحن نهدف من خلال تعزيز المناهج الدراسية التي تشمل دمجًا للنظرية والتطبيق العملي إلى تنمية رواد وقادة يشكلون المستقبل، ويدفعون التقدم التكنولوجي، ويقدمون مساهمات دائمة".
ويقدم برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال بتخصص في إدارة سلسلة التوريد، والذي تطرحه كلية إدارة الأعمال في الجامعة، فهمًا مبتكرًا ومتطورًا لإدارة سلسلة التوريد، حيث يدعم التخصص المعارف المتخصصة والخبرات والمهارات اللازمة للنجاح في هذا القطاع الحيوي سريع النمو. يتعلم الطلبة عن المجالات الرئيسية المتعلقة بالقنوات والسلاسل والشبكات والمشتريات والخدمات اللوجستية في سياق وظائف الأعمال الأخرى.
كما تطرح كلية الآداب والعلوم برنامج دكتوراه في الرياضيات عبر قسم الرياضيات والإحصاء، مقدمة فرصًا تعليمية وبحثية متقدمة في الرياضيات والابتكار الرياضي، مع التركيز على تطبيق المنهجيات الرياضية المتطورة لمواجهة التحديات المعقدة، وإعداد خريجين لمهن مؤثرة في الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية.
وتقوم كلية الهندسة من خلال قسم علوم وهندسة الكمبيوتر بطرح برنامج ماجستير العلوم في التعلم الآلي، حيث يلعب التعلم الآلي، باعتباره عنصرًا أساسيًا من عناصر الذكاء الاصطناعي وأحد أهم المجالات الناشئة، دورًا رئيسيًا في الخدمات والأنظمة والابتكارات الرائدة. كما تقدم الكلية بكالوريوس العلوم متعدد التخصصات في هندسة وإدارة الإنشاءات الرقمية، والذي تجمع بين حل المشكلات وجوانب التصميم في الهندسة المدنية وبين مساقات إدارة الإنشاءات. وتطرح الكلية أيضًا برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية والبيولوجية، مما يوفر برنامجًا قويًا ومعاصرًا معززًا بالإنجازات البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة. ويقدم برنامج بكالوريوس العلوم الجديد في الأنظمة الذكية وهندسة الميكاترونكس متعدد التخصصات دمجًا للخبرات وموارد الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
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