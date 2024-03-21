قوات الاحتلال تفجر مبنى داخل مجمع الشفاء
التاريخ
3/21/2024 1:10:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت صباح اليوم الخيمس أحد المباني داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
ونشرت حسابات فلسطينية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) صورة قالت إنها للمبنى التخصصي الذي تم تفجيره.
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