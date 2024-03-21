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لمستوى غير مسبوق .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

3/21/2024 1:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق، خلال التعاملات المبكرة الخميس، وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.


وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.


وأبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة الأربعاء، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.
وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول، إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتخفيف البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.


صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2203.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 0153 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 2206.30 دولار.


وتراجع الدولار لأدنى مستوى خلال أسبوع مقابل منافسيه.

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