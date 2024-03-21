الخارجية الأميركية : بلينكن يبحث مع نظيره السعودي وقفا لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 21 آذار ( بترا ) - بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي، مساء الأربعاء، الحاجة المُلّحة لحماية المدنيين في غزة، و تسريع الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في النزاع المستمر منذ نحو ستة اشهر في غزة .
بحسب واشنطن بوست، التقى بلينكن الذي وصل إلى مدينة جدة، أمس الأربعاء، في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا مصر وإسرائيل، نظيره فيصل بن فرحان، قبل أن يلتقي ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن الوزيرين "ناقشا الحاجة المُلّحة لحماية جميع المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية على الفور للمحتاجين، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن حل النزاع في غزة والتحضير لمرحلة ما بعد النزاع".
--(بترا)
ب خ /اص/ س س
ب خ
21/03/2024 06:44:44
MENAFN21032024000117011021ID1108003770
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