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الخارجية الأميركية : بلينكن يبحث مع نظيره السعودي وقفا لإطلاق النار في غزة

3/21/2024 12:18:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 21 آذار ( بترا ) - بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي، مساء الأربعاء، الحاجة المُلّحة لحماية المدنيين في غزة، و تسريع الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في النزاع المستمر منذ نحو ستة اشهر في غزة .
بحسب واشنطن بوست، التقى بلينكن الذي وصل إلى مدينة جدة، أمس الأربعاء، في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا مصر وإسرائيل، نظيره فيصل بن فرحان، قبل أن يلتقي ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن الوزيرين "ناقشا الحاجة المُلّحة لحماية جميع المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية على الفور للمحتاجين، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن حل النزاع في غزة والتحضير لمرحلة ما بعد النزاع".
--(بترا)
ب خ /اص/ س س
ب خ
21/03/2024 06:44:44

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