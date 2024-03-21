الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي على فائدة الإقراض بدون تغيير

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 21 آذار ( بترا ) - صوت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مساء الأربعاء، لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي ، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

و بحسب واشنطن بوست، قال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5,25 بالمئة و5,50 بالمئة يسمح لصانعي السياسات ب"تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر الأقتصادية بعناية".

وتمكن بنك الاحتياطي الفدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2 بالمئة، لكن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا طفيفا في وتيرة التضخم منذ بداية العام، ما أثار مخاوف جديدة من وجوب إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من أجل السيطرة على الأسعار.

--(بترا)

ب خ/اص / س س

21/03/2024 06:30:49

