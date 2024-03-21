مجلس الامن يستمع الى خطورة الوضع الغذائي في السودان

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 21 آذار (بترا) _ عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، جلسة لبحث انعدام الأمن الغذائي في السودان في إطار بند "حماية المدنيين في الصراعات المسلحة"،و استمع الاعضاء الى احاطات من الامانة العامة ووكالاتها.

وحذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة في الجلسة مجلس الأمن من أن الصراع بين الأطراف المتحاربة في السودان يؤدي إلى أزمة جوع تقترب بشكل خطير من المجاعة لملايين الأشخاص، داعين إلى وقف عاجل للأعمال العدائية قبل تدمير جيل كامل وزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.

وفي المناقشة التي تلت ذلك، ردد عدد من أعضاء المجلس منهم ممثلو سويسرا وسلوفينيا ومالطا والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا واليابان، تحذيرات المقدمة بالاحاطات بشأن حدوث مجاعة في السودان،داعيين أطراف النزاع لإسكات أسلحتهم على الفور والدخول في حوار من أجل التوصل إلى حل سياسي.

ولاحظ ممثل الجزائر، الذي تحدث أيضاً باسم غيانا وموزامبيق وسيراليون، أنه "إذا كانت لدينا القدرة على عكس عقارب الزمن"، لكان الأمر "لا يمكن تصوره" بالنسبة لبلد مثل السودان - سلة الخبز المعروفة بغذائها، ووفرة الموارد والتقاليد الزراعية- لمواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وشدد المندوب الجزائري على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق المتضررة عبر الحدود وخطوط المواجهة، مرحبا بقرار الحكومة السودانية تسهيل الوصول عبر عدة نقاط عبر الحدود، ودعا إلى التنفيذ السريع.

وأشار إلى أنه "من الواضح" أن معالجة الجوانب الإنسانية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع التوصل إلى حل سياسي شامل، داعيا الأطراف المتحاربة إلى "الالتزام بوضوح" بوقف إطلاق النار كخطوة أولى حاسمة.

من جانبه، أصر ممثل السودان على أن البلاد تواجه "عدواناً" مذكرا بأن هناك حظرا على الأسلحة يجب احترامه.

وأشار المندوب السوداني إلى تحديد بيانات المحاصيل والحاجة للاستيراد، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تمنع المزارعين من الوصول إلى قولهم.

واضاف انه وبعد تلك الهجمات هناك عجز قدره 1.5 مليون طن من الذرة يمكن تداركه بالاستيراد.

-- (بترا)

م د/اص / س س

21/03/2024 06:24:05

